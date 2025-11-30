9 C
Firenze
lunedì 1 Dicembre 2025
Lunedì con allerta meteo per pioggia e temporali per tutta la fascia costiera

La perturbazione interesserà inizialmente le province di Massa Carrara e Lucca in estensione verso su e nelle zone interne

REDAZIONE
FIRENZE – La Sala operativa della protezione civile regionale ha emesso un codice giallo per pioggia e temporali nella giornata di domani (1 dicembre) sull’intera fascia costiera della Toscana con interessamento delle isole dell’Arcipelago e sulle aree interne del Serchio, della Garfagnana e del Valdarno Inferiore.

La perturbazione che si sta avvicinando all’Italia, infatti, interesserà le province di Massa Carrara e Lucca, in estensione al resto delle zone costiere ed a parte delle zone interne già a partire dalla notte e dalla mattinata di domani con possibilità di temporali sulle isole e sul litorale.

Sono previsti cumulati medi fino a 20-30 millimetri su Costa e Nord-ovest, massimi fino a 50-70 millimetri su Arcipelago e zone costiere. Intensità oraria fino a 30-40 millimetri.

Ulteriori dettagli e consigli sui comportamenti da adottare, a seconda del rischio, si trovano all’interno della sezione Allerta meteo del sito della Regione Toscana, accessibile all’indirizzo http://www.regione.toscana.it/allertameteo.

 

 

© Riproduzione riservata

