Muore alla guida di un camion nello scontro con un furgone dei rifiuti dell’Aamps a Livorno

LIVORNO – Muore alla guida di un camion nello scontro con un furgone dei rifiiuti dell’Aamps a Livorno.

Il dramma si è consumato in via Pian di Rota. Sul posto sono arrivati l’auto medica di Livorno, i vigili del fuoco e le forze dell’ordine.

L’autista del camion, il 63enne sardo Priamo Spano, è stato trasportato in codice rosso al pronto soccorso di Livorno, dove poi è deceduto. In ospedale anche l’autista del furgoncino per il quale sono in corso degli accertamenti,