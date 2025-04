Nel container al porto di Livorno due tonnellate di cocaina purissima

Getting your Trinity Audio player ready...

LIVORNO – Due tonnellate di cocaina purissima in un container al porto di Livorno.

Il 2025 continua con un’altra importante operazione antidroga realizzata in zona: sono stati sequestrati, infatti, oltre 2mila chili di cocaina purissima, suddivisa in 1800 panetti.

Un nuovo e significativo colpo assestato al traffico internazionale di stupefacenti, da parte dei funzionari del locale Reparto antifrode dell’Ufficio delle dogane e dai finanzieri del Gruppo di Livorno.

I panetti di “polvere bianca” erano nascosti all’interno di un container dry contenente polvere di cacao ed imbarcato sulla nave cargo Mersin Express proveniente dal porto di Guayaquil in Ecuador.

Fondamentale è stata la stretta sinergia, le risorse e l’esperienza messi in campo dall’Agenzia delle Dogane e dalle Fiamme Gialle labroniche attraverso una quotidiana e metodica azione svolta sulle merci in arrivo ed in transito dal porto di Livorno.

Sulle piazze di spaccio lo stupefacente avrebbe fruttato oltre 500 milioni di euro.

Lo stupefacente, campionato ed analizzato dal laboratorio della locale Agenzia delle dogane e dei monopoli, è stato già distrutto in un inceneritore in Toscana.

Le attività sono state coordinate dalla Direzione distrettuale antimafia di Firenze e dalla Procura della Repubblica di Livorno.