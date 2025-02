Palpeggia due studentesse a bordo di un autobus: nei guai ultrasettantenne

Getting your Trinity Audio player ready...

LIVORNO – Accusato di molestie sessuali sul bus da due ragazze, nei guai un ultrasettantenne.

I carabinieri della stazione di Livorno – Centro, nell’ambito della costante azione condotta sia in ottica di prevenzione che di contrasto ai reati contro le fasce più deboli della popolazione, hanno di recente eseguito un’ordinanza di misura cautelare personale, emessa dall’autorità giudiziaria di Livorno, nei confronti di un uomo oltre la settantina, già conosciuto dalle forze dell’ordine, che è gravemente indiziato di aver molestato due giovani ragazze mentre viaggiavano a bordo di autobus di linea urbana.

Le indagini risalgono alla primavera del 2024 quando una giovane ragazza accompagnata dai genitori, aveva presentato denuncia in caserma per aver subito delle molestie da parte di una persona a bordo di un autobus. In particolare, i fatti sarebbero avvenuti durante il percorso della tratta che collega l’abitazione della giovane all’istituto scolastico frequentato; l’uomo si sarebbe più volte posizionato dietro la giovane toccandola in parti intime. Il presunto reo, grazie a immediati e speditivi accertamenti, consistiti anche in servizi di osservazione dedicati, è stato poi identificato e denunciato per i predetti fatti che perfezionano fattispecie di reato in materia di violenza sessuale.

Sempre a carico dell’uomo c’è una ulteriore denuncia, sempre presentata, all’inizio del corrente anno, da parte di un’altra giovane donna, agli uffici della Stazione Livorno – Centro. Vista la compatibilità delle due vicende, le indagini che ne sono scaturite hanno permesso di appurare che l’odierno indagato ristretto ai domiciliari, intorno alla metà del mese di gennaio, avrebbe posto in essere nuovamente tali condotte a bordo di un autobus di linea abitualmente frequentato da giovani diretti a scuola. Anche in questo caso gli immediati e accurati accertamenti svolti dagli stessi carabinieri della compagnia di Livorno, hanno consentito di risalire in tempi rapidi all’identità del presunto autore che è sempre risultato essere lo stesso uomo sulla settantina.

I gravi e circostanziati elementi indiziari emersi all’esito delle indagini di polizia giudiziaria avviate dai carabinieri della stazione dopo che le parti offese hanno presentato le denunce, sono stati incentrati su approfondimenti a largo spettro corroborati e messi a sistema con le escussioni di persone informate e le analisi delle tracce video acquisite. La relazione compiuta di tutte le attività svolte è confluita in una dettagliata refertazione alla Procura della Repubblica di Livorno che, sulla scorta di quanto emerso, valutata la gravità, ha avanzato richiesta di provvedimento al Giudice per le indagini preliminari del tribunale labronico. Questi, concordando con le risultanze investigative e ritenendo sussistente e fondato, il pericolo di reiterazione del reato ha emesso, a carico dell’indagato, la misura cautelare personale degli arresti domiciliari nella sua abitazione con applicazione, inoltre, del dispositivo per il controllo elettronico, a cui hanno dato esecuzione gli stessi carabinieri della stazione di Livorno – Centro.