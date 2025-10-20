17.7 C
Prevenzione e cura: grande partecipazione al convegno sul cancro al seno

A Livorno cittadini e professionisti hanno parlato di diagnosi precoce e supporto psicologico nel percorso delle giovani donne con tumore

Cronaca
REDAZIONE
Tumore Seno Barellini
Foto di: sito web / Usl nord ovest
1 ' di lettura
Getting your Trinity Audio player ready...

LIVORNO – Ha riscosso grande interesse l’incontro pubblico Tumore al seno nelle giovani donne, svoltosi sabato 18 ottobre al Palazzo del Portuale di Livorno. L’iniziativa è stata promossa dall’associazione Livorno Donna, con il supporto dell’Azienda USL Toscana nord ovest e il patrocinio del Comune. All’evento hanno partecipato cittadini e professionisti della salute.

I primari della Breast Unit di Livorno e altri specialisti della rete senologica hanno affrontato i temi più rilevanti: prevenzione e diagnosi precoce, trattamenti chirurgici e ricostruttivi, nuove terapie e gestione della qualità di vita delle pazienti. Ampio spazio è stato dedicato anche alla dimensione psicologica, con approfondimenti sull’impatto della malattia nella sfera personale, familiare e di coppia.

“La partecipazione numerosa conferma l’importanza di creare momenti di confronto tra cittadini e professionisti – ha dichiarato Giacomo Allegrini, direttore del Dipartimento Oncologico –. Incontri come questo rafforzano la rete tra ospedale, territorio e associazioni”.

Maria Rosaria Sponzilli, presidente di Livorno Donna, ha sottolineato come informazione e sensibilizzazione siano strumenti fondamentali per la prevenzione e per accompagnare le donne nel percorso di cura, favorendo consapevolezza ed empowerment.

Tra i professionisti presenti: Michela Panconi (radiologia senologica), Leonardo Barellini (oncologia chirurgica ricostruttiva e coordinatore della Breast Unit), Sergio Abate (ostetricia e ginecologia) e Simona Ceccanti (psicologa ospedale-territorio).

L’iniziativa conferma l’impegno dell’azienda sanitaria nella promozione della salute femminile, nella diffusione della cultura della prevenzione e nello sviluppo di percorsi multidisciplinari, che combinano competenza clinica, innovazione scientifica e attenzione alla dimensione emotiva della malattia.

© Riproduzione riservata

