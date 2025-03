Portoferraio, disincagliata e trasportata in porto la nave oceanografica rimasta incagliata

Getting your Trinity Audio player ready...

PORTOFERRAIO – Risolta la situazione dell’incagliamento della nave oceanografica M/N Fugro Mercator incagliatasi sugli scogli di Enfola a Portoferraio.

Le attività operative, condotte sotto il coordinamento e all’interno della cornice di sicurezza garantita dalla Guardia Costiera di Portoferraio, erano state avviate immediatamente dopo il sinistro e hanno comportato il salvataggio delle 11 persone che si trovavano a bordo e una serie di delicati interventi finalizzati alla rimozione dell’unità navale.

Le azioni preparatorie, che comprendevano la stabilizzazione dell’unità, lo svuotamento delle casse di carburante e il posizionamento di appositi palloni idrostatici, si sono concluse alla fine della mattinata del 26 marzo quando – nonostante le condizioni meteorologiche in netto peggioramento rischiassero di compromettere il buon esito dell’operazione – è stata confermata la decisione di procedere al disincaglio e al successivo rimorchio.

Il convoglio formato per il trasporto della nave ha quindi navigato per più di tre ore a velocità ridotta, trasferendo la nave dal promontorio dell’Enfola fino all’interno del porto di Portoferraio in condizioni particolarmente impegnative, soprattutto a causa del forte vento da nord che ha causato onde di due metri di altezza.

In considerazione della complessità dell’operazione e alla luce dell’estrema professionalità dimostrata da parte di tutti i soggetti coinvolti, il Comando della Capitaneria di porto di Portoferraio ha espresso il più vivo apprezzamento a quanti si sono distinti nell’occasione, in particolare i piloti del porto di Portoferraio, gli ormeggiatori e barcaioli dell’Isola d’Elba, la Società Fugro, armatrice della nave, la società Fratelli Neri di Livorno, la società Smit Salvage, l’Agenzia marittima Sacomar di Portoferraio.

L’unità di intenti, la disponibilità dimostrata e l’indubbia competenza posseduta da tutti gli attori hanno consentito di garantire la totale salvaguardia della vita umana in mare e di evitare ogni possibile danno ambientale nel contesto di estremo pregio naturalistico del Parco Nazionale dell’Arcipelago Toscano.