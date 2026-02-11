‘Rete senza fili’: la scuola primaria scende in campo contro l’abuso di internet

LIVORNO – La scuola primaria diventa la prima trincea contro l’abuso della tecnologia. Si è concluso oggi (11 febbraio) il percorso di formazione online dedicato alle insegnanti della zona Valli Etrusche, tassello fondamentale del progetto Rete senza fili. L’iniziativa, nata dalla sinergia tra il Ser.D (Servizio Dipendenze) diretto da Anna Adamovit e l’Unità di Educazione e Promozione della Salute guidata da Luigi Franchini (Azienda Usl Toscana nord ovest), mira a contrastare sul nascere l’uso problematico del web tra i giovanissimi.

Al centro del corso c’è la preoccupazione per il cosiddetto Internet addiction disorder, una dipendenza comportamentale che si manifesta con un utilizzo compulsivo della rete. Come sottolineato dal direttore Franchini, il digitale ha ormai permeato la quotidianità dei bambini, trasformando il modo in cui apprendono e socializzano. Se da un lato offre opportunità, dall’altro un’esposizione precoce e senza filtri rischia di causare isolamento sociale, difficoltà nella gestione del tempo e problemi nella regolazione delle emozioni.

La risposta messa in campo dal progetto non è proibizionista, ma educativa. Attraverso il modello teorico Se-Crea, basato sulla creatività e sullo sviluppo delle Life Skills (competenze di vita), si punta a rafforzare le capacità cognitive e relazionali degli alunni. L’obiettivo è rendere i bambini meno vulnerabili e più consapevoli, dotandoli di quel senso critico necessario per una cittadinanza digitale sana. Secondo i promotori, investire sulla fascia della scuola primaria è strategico, poiché è in quegli anni che si gettano le basi dello sviluppo emotivo e sociale.

Il corso è stato condotto da un team di esperti composto dall’educatrice professionale Federica Sartini, dalle assistenti sociali Federica Foggi, Lucia Salvi e Veronica Caprai, con il supporto delle referenti di Cecina Nicoletta Cioli e Arianna Moretti. Ora il progetto entra nel vivo: le insegnanti porteranno quanto appreso direttamente nelle aule. Il cerchio si chiuderà con una serie di incontri di restituzione in presenza rivolti ai genitori, per costruire un’alleanza educativa solida tra scuola, sanità e famiglie.