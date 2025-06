Spettacolo Vespucci a Livorno: tutti a bordo della più bella del mondo

Getting your Trinity Audio player ready...

LIVORNO – E’ un vero e proprio spettacolo nave Amerigo Vespucci a Livorno. Migliaia di persone per la più bella del mondo nel porto toscano fino a domenica 8 giugno, quando nave Vespucci partirà per Genova, ultima tappa del lungo tour mondiale. A Genova sarà accolta dal presidente Mattarella.

Tutto sold out per le visite a bordo, esaurite nel giro di poche ore le prenotazioni. Ma sono centinaia e centinaia le persone senza prenotazione in banchina al porto Mediceo per ammirare il gioiello della Marina Militare.

La nave scuola della Marina Militare a Livorno dopo due anni, dopo il tour mondiale, è stata accolta nel porto toscano da una cerimonia di benvenuto con l’inno di Mameli eseguito dalla banda della Brigata Folgore e dalla Fanfara dell’Accademia Navale alla presenza delle autorità civili e militari cittadine, il presidente della Regione Eugenio Giani, la presidente della Provincia Sandra Scarpellini e l’assessora alla cultura del comune Angela Rafanelli, insieme al prefetto di Livorno Giancarlo Dionisi, l’ammiraglio di divisione Flavio Biaggi, comandante interregionale Marittimo Nord, e il comandante della direzione marittima di Livorno contrammiraglio Giovanni Canu.

A bordo di nave Vespucci insieme al sindaco Luca Salvetti anche la ministra Alessandra Locatelli.

Biaggi: “Siamo particolarmente contenti di avere il Vespucci qui a Livorno. La sosta è di qualche giorno e ci sarà possibilità per la cittadinanza di visitare la nave e ovviamente stiamo facendo il massimo tutti per renderla più fruibile possibile per far vedere questo gioiello italiano che ha fatto un’impresa eccezionale a quante più persone possibile”.

Prefetto Giancarlo Dionisi: “La Vespucci è una delle più belle testimonianze che lo Stato è vicino a noi e ci rende orgogliosi, la possibilità poi di visitarla per tutti i cittadini è uno dei momenti più belli di vicinanza di uno Stato che deve essere positivo, bello, e deve creare coesione e solidarietà. Io sono orgoglioso di accogliere a Livorno questo splendore, la nave più bella del mondo che arriva nella città portuale più bella del mondo”.

Giani: “Mi sento orgoglioso come presidente della Toscana di questa tappa che a Livorno rafforza e configura come strutturali i rapporti tra la Toscana e l’esperienza della nave scuola Vespucci”.

Ministra per le Disabilità Alessandra Locatelli: “Un momento di grande emozione, energia e condivisione per ribadire che la strada per il cambiamento è possibile e passa dalla valorizzazione delle potenzialità, osservando i talenti e le competenze di ogni persona. Se diamo occasioni e offriamo opportunità le persone non ci deludono e possiamo investire di più senza lasciare indietro nessuno. Ringrazio il ministero della Difesa e il ministro Guido Crosetto per aver promosso il tour del Vespucci, la Marina Militare e, in particolare, l’ammiraglio Giuseppe Berutti Bergotto per la splendida collaborazione, l’ammiraglio Lorenzano Di Renzo per l’accoglienza riservata dall’Accademia della Marina Militare alle tante associazioni presenti, e il comandante dell’Amerigo Vespucci Capitano di Vascello Giuseppe Lai per aver sempre mostrato attenzione a tutti. Grazie anche al dottor Luca Andreoli e allo staff di Difesa Servizi e a tutti coloro che hanno collaborato per la buona riuscita dell’evento. Grazie in particolare a tutti i ragazzi che hanno cantato suonato, cucinato, servito a tavola e che con entusiasmo sono stati con noi”.

“Sono state più di 6000 le persone – tra persone con disabilità, famiglie e accompagnatori – che, in questi mesi, sono state coinvolte nelle diverse tappe del Tour Mediterraneo della Nave Amerigo Vespucci. È stata un’occasione straordinaria di condivisione, di scambio reciproco e la grande partecipazione riscontrata tra i visitatori, ha dato modo di accendere una nuova luce sul tema del diritto di tutti alla piena partecipazione alla vita civile, sociale e politica nel nostro Paese”.