Trovata positiva all’alcoltest in casa aveva la centrale dello spaccio

Getting your Trinity Audio player ready...

LIVORNO – Trovata positiva all’alcoltest durante un controllo dei carabinieri in casa aveva la centrale dello spaccio.

Controlli intensificati per i Carabinieri della compagnia di Livorno, nell’ambito dell’intensificazione dei servizi disposta dal Comando provinciale per la prevenzione e il contrasto delle diverse forme di illegalità diffusa. Le aree interessate dalle operazioni hanno ricompreso il territorio di piazza Garibaldi, della Repubblica, Mazzini nonché via del Larderel piazza XX Settembre e limitrofe arterie minori.

Nel corso dell’attività, svolta in orario pomeridiano e serale, una donna 34enne livornese, già conosciuta dalle forze dell’ordine, controllata a bordo del proprio scooter nei pressi di corso Amedeo, è risultata positiva all’alcoltest con un tasso di 1,5 g/l e pertanto denunciata. Nel corso delle operazioni conseguenti, resosi opportuno un controllo più approfondito si è proceduto alla sua perquisizione, estendendola anche alla sua abitazione. La stessa è risultata essere una centrale di spaccio organizzata. In particolare, sono state trovate nella sua disponibilità quasi una cinquantina di grammi fra cocaina e hashish oltre a copioso materiale utile alla pesatura preparazione e confezionamento delle dosi (bilancini di precisione), nonché quasi 5mila euro in contanti, verosimile provento della cessione della cessione di stupefacente. La donna è stata arrestata con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio e ristretta agli arresti domiciliari in attesa dell’udienza di convalida, al termine della quale l’arresto è stato convalidato.

Sempre nell’ambito del contrasto al traffico di stupefacenti nel medesimo contesto, i carabinieri hanno denunciato un giovane cittadino nordafricano, gravato da precedenti specifici, sorpreso nel corso di un controllo nella zona di via del Seminario in possesso di 3 grammi di hashish e 175 euro in banconote di vario taglio, provento di attività illegale di smercio.

In altre zone del centro città monitorate, area di piazza della Repubblica, quattro persone, di età compresa tra i 17 e i 32 anni, sono state segnalate alla Prefettura di Livorno quali assuntori di sostanze stupefacenti, sorpresi in possesso di dosi di hashish ritenute per uso personale non terapeutico. Tutta la sostanza stupefacente è stata sottoposta a sequestro per le successive analisi e conseguente distruzione.