PORTOFERRAIO – Urtano una secca e si ribaltano con l’imbarcazione, soccorsi dalla Guardia Costiera.

Nella tarda mattinata di ieri (13 agosto) la Sala operativa della Capitaneria di Porto di Portoferraio ha ricevuto una richiesta di soccorso da parte di un’imbarcazione da diporto che, dopo aver urtato presumibilmente una secca, si è improvvisamente capovolta nelle acque antistanti le Isole Gemini, nel versante sud est dell’Isola d’Elba.

A bordo si trovavano due persone di nazionalità italiana che, su invito del personale della Guardia Costiera, dopo aver indossato i dispositivi di sicurezza individuali, hanno abbandonato l’unità madre utilizzando il piccolo tender in dotazione rimanendo in attesa dei soccorsi in condizioni di sicurezza.

La sala operativa ha disposto l’immediato invio in zona della motovedetta Cp 725 e del battello pneumatico Gc B 78, già impegnati nel pattugliamento costiero nell’ambito dell’operazione nazionale ‘Mare e laghi sicuri’. Sul posto è anche giunta la motovedetta CP 892, unità specializzata nel soccorso marittimo, per garantire il pieno supporto alle operazioni.

In attesa dell’arrivo dei mezzi di soccorso, i due naufraghi sono stati assistiti da un’imbarcazione privata impegnata in attività di diving nelle vicinanze, per poi essere affidati al personale della Guardia Costiera. In buone condizioni di salute, sono stati successivamente sbarcati nel vicino porto di Porto Azzurro.

Successivamente, terminata l’attività di soccorso, al fine di prevenire ogni rischio di inquinamento marino, è stata inviata in zona anche la motovedetta Cp 2117, che ha effettuato un’accurata ispezione delle acque circostanti il sinistro, verificando l’assenza di sversamenti di carburanti o oli.

A conclusione delle operazioni, la Capitaneria ha emesso diffida formale all’armatore affinché proceda con il recupero del mezzo, in condizioni di semi-galleggiamento. L’operazione di recupero, affidata a una ditta specializzata con l’ausilio di operatori subacquei autorizzati, è programmata per la giornata di oggi (14 agosto).

L’intervento, conclusosi positivamente, ha confermato l’efficacia del dispositivo operativo della Guardia Costiera e la fondamentale collaborazione con i mezzi presenti in zona, elementi essenziali per garantire la salvaguardia della vita umana in mare e la tutela dell’ambiente marino. Restano in corso gli accertamenti per ricostruire con precisione la dinamica dell’incidente