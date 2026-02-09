‘In America’ del dj livornese Riccardo Cioni risuona nella lunga notte del Superbowl

LIVORNO – La musica del dj più famoso degli anni Ottanta e Novanta, il Dj Full Time Riccardo Cioni, ha risuonato nel più importante evento sportivo degli Usa, il Superbowl.

E dire che tutto è nato quasi per caso. Riccardo Cioni stava rientrando a casa dopo una serata in discoteca quando un motivetto iniziò a girargli nella mente con insistenza. Per non perderlo, si fermò in un bar lungo l’Arnaccio, tra Pisa e Livorno. Ordinò un caffè e affidò quell’intuizione a un tovagliolino di carta.

Da quegli appunti improvvisati sarebbe nata In America, incisa nel 1982, il brano che segnò l’apice della carriera dell’allora Dj Full Time. Una canzone diventata simbolo di un’epoca e, col senno di poi, di un sogno che andava ben oltre i confini italiani.

A distanza di oltre quarant’anni, quel sogno compie un nuovo, clamoroso salto: In America ha attraversato davvero l’oceano. Nella notte scorsa il brano ha fatto da colonna sonora a uno degli spot pubblicitari trasmessi durante il Super Bowl, la finale del campionato di football americano, seguita da centinaia di milioni di spettatori in tutto il mondo.

Un destino quasi profetico per una canzone nata per caso, su un tovagliolino, lungo una strada di provincia. Dall’Arnaccio agli States, passando per le piste da ballo degli anni Ottanta, In America dimostra come certe intuizioni, anche le più semplici, possano viaggiare lontanissimo.

E arrivare, incredibilmente, nel punto più alto e luminoso della vetrina globale.