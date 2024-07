Le vie del giornalismo 2024: ‘Il coraggio’ a Castagneto Carducci

Getting your Trinity Audio player ready...

CASTAGNETO CARDUCCI – Le vie del giornalismo 2024 al via con Flavio Fusi sabato 27 luglio alle 21.15 nella piazzetta della Gogna.

‘Il coraggio’ è il tema 2024 della rassegna di incontri con personaggi della carta stampata e non solo, diretta dalla giornalista Elisabetta Cosci e realizzata dal Comune di Castagneto Carducci, provincia di Livorno, in collaborazione con la cooperativa Eda. Ingresso libero.

Incontri con i protagonisti Flavio Fusi, Jacopo Storni, Graziella Di Mambro, Sigfrido Ranucci, Rita Mattei.

Sandra Scarpellini, sindaca tris di Castagneto Carducci: “Un programma ricco e vario, con professionisti di grande valore. ‘Le Vie del Giornalismo’ è una rassegna ormai consolidata e sempre più attenta a cogliere le voci di donne e uomini protagonisti dell’informazione e della comunicazione, occhi sulla società e su quanto accade nel mondo; stavolta all’insegna del Coraggio”

Dunque il via sabato 27 luglio alle 21.15 con Flavio Fusi, inviato Rai, volto storico Tg3.

Nel 1994 fu lui ad annunciare in diretta, e quasi in lacrime, l’assassinio di Ilaria Alpi e Miran Hrovatin. Corrispondente Rai da New York e poi da Buenos Aires con riferimento per l’intera America Latina, è stato capo della redazione esteri del TG3, conduttore e inviato della RAI.

Domenica 28 luglio, alla stessa ora, sarà la volta di Lorenzo Tosa con ‘Vorrei chiederti di quel giorno. Vita e morte di un ragazzo che era mio padre’.

Si prosegue con l’appuntamento di venerdì 2 agosto con Jacopo Storni e il suo ‘Tiziano Terzani mi disse’. Jacopo Storni, giornalista si occupa di tematiche sociali attraverso reportage e video-inchieste. Ha scritto vari libri sul tema immigrazione, tra i quali, ’Fratelli, viaggio al termine dell’Africa’, in cui ha raccontato la sua prigionia in Etiopia e l’amicizia fraterna con Mohamed, suo compagno di cella somalo.

Sabato 3 agosto l’appuntamento è con la giornalista Graziella Di Mambro e il suo ‘Non è il mio tempo’ ispirato a un fatto di cronaca accaduto negli anni ’30 in un minuscolo centro del Lazio.

Mercoledì 7 agosto la rassegna si sposta in piazza del Popolo per accogliere Sigfrido Ranucci con il suo libro ‘La scelta’, in cui per la prima volta un giornalista da anni in prima linea per la difesa della libertà dell’informazione, racconta se stesso e il suo lavoro.

L’ultimo appuntamento venerdì 9 agosto con Rita Mattei, in piazzetta della Gogna con due libri, ‘Scusate il disturbo, un libro dedicato a tutti quei bambini vittime delle violenze del mondo e ‘Ninna nanna, una storia d’amore e di mafia’, la storia di Carmelina, moglie del numero 2 di Cosa Nostra.