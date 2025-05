L’Isola d’Elba festeggia i 211 anni dall’arrivo di Napoleone con 4 giorni di eventi

Getting your Trinity Audio player ready...

PORTOFERRAIO – Un calendario ricco di appuntamenti per i cittadini elbani e gli ospiti dell’Isila per celebrare insieme il periodo francese e napoleonico all’Elba.

Incontri, trekking, degustazioni, proiezioni, rievocazioni e appuntamenti “di gusto”, da domani (2 maggio) al 5 maggio in occasione del 211esimo anniversario dell’arrivo dell’Imperatore per l’evento: Le Rotte Mediterranee di Napoleone organizzato da Comune di Portoferraio, in collaborazione con la Gestione Associata del Turismo, Fondazione Isola d’Elba, Unione Giuristi della Vite e del Vino, Federazione Europea delle Città Napoleoniche ed Iter Vitis – Itinerario Europeo dei vitigni. L’evento ha avuto il patrocinio della Regione Toscana, della Direzione regionale dei musei nazionali della Toscana, dell’Ordine degli avvocati di Livorno e dell’Elba ed il contributo del consiglio regionale toscano.

Il teatro dei vigilanti di Portoferraio, sabato e domenica ospiterà i primi due importanti incontri fra esperti, giornalisti, giuristi, amministratori e storici, mettendo insieme storia ed enogastronomia, perché il cibo è cultura ed è fra le prima motivazioni di viaggio in Toscana e in Itala. La mattinata di sabato 3 sarà dedicata al tema della Tutela della qualità del patrimonio vitivinicolo: dal Privilegio dell’Imperatore per i vini elbani al regolamento (UE) 2024/1143.

Il giorno successivo, la mattina del 4 maggio, diverse città toscane, italiane ed europee si confronteranno sul tema Portoferraio e Destination Napoleon, itinerario culturale del Consiglio d’Europa: esperienze ed opportunità per un turismo culturale sostenibile, per valorizzare l’importante patrimonio napoleonico come base di una offerta culturale e turistica sostenibile e integrata.

Durante la due giorni si svolgeranno eventi collaterali come il trekking urbano, con la guida di Paolo Fiorillo e Antonio Braschi della Petit Armèe, e la proiezione dei film L’esilio dell’Aquila di Stefano Muti e Napoleon di Ridley Scott. Sarà possibile scoprire il patrimonio napoleonico di Portoferraio partecipando al trekking urbano sulle tracce di Napoleone, mentre i Comuni elbani parteciperanno ad un tavolo di lavoro coordinato dalla Federazione Europea delle Città Napoleoniche. Dalla Palazzina dei Mulini il 4 maggio sarà registrata la trasmissione televisiva la Pisaniana L’Elba Napoleone ed il turismo culturale coproduzione Circolo Culturale F.Mazzei e Tv 50 Canale. Il 5 maggio si svolgerà la messa in suffragio dell’Imperatore presso la chiesa della Misericordia grazie alla collaborazione della Confraternita.

Per motivi organizzativi e tecnici non è stato possibile allestire la cena napoleonica prevista la sera del 3 maggio presso la Villa Napoleonica di San Martino, curata da Michele Nardi e Alvaro Claudi con la consulenza dell’Accademia Italiana della Cucina. Gli organizzatori si augurano che sia possibile, grazie alla disponibilità della direzione dei musei nazionali della Toscana, di poter organizzare nei prossimi mesi, una rievocazione in quella splendida cornice.

L’evento Le rotte mediterranee di Napoleone avrà inizio con l’accoglienza degli ospiti e relatori italiani e stranieri, venerdì 2 maggio, nel pomeriggio, all’insegna del gusto e del benessere con una prova di golf al Golf Club Acquabona a Portoferraio e una degustazione di vini della Tenuta Agricola Acquabona. Anche le aziende agricole Le Sughere di Montefico e l’azienda agricola Arrighi, organizzeranno degustazioni dei loro vini in occasione dei momenti conviviali durante le giornate di sabato e domenica. Calorosa e generosa anche la collaborazione della asociazione culturale Historiae e del gruppo di rievocazione Petite Armèe che saranno presenti nelle diverse fasi del programma.