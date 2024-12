Sibylle Geiger, una vita per l’arte. Mostra evento a Cecina

Mostra evento curata da Alessandro Schiavetti sotto i riflettori del CEC Centro espositivo comunale del Comune di Cecina, sindaca Lia Burgalassi, fiore all’occhiello per esposizioni ed eventi culturali di tutta la Costa Etrusca. Con apertura dal martedì alla domenica dalle ore 16 alle ore 20 e ingresso libero

Il percorso espositivo, diviso in quattro macro – sezioni (Scenografia, Opera, Teatro e Balletto, e Cinema), ripercorre la carriera di Sibylle Geiger, costumista e scenografa svizzera, mecenate e filantropa.

In mostra oltre 80 opere, tra bozzetti e disegni dedicati a costumi e a scenografie da lei realizzati durante la sua lunga attività.

Sindaca Lia Burgalassi: “Sibylle Geiger è una donna che ha dato molto a Cecina e alla sua comunità. Lo ha fatto con la volontà di condividere la sua passione per l’arte, dando vita insieme al marito Rocco Piermattei una fondazione culturale che per molti anni ha portato in città mostre di qualità e respiro internazionale. Mostre che sono sempre state a ingresso gratuito, offrendo a tutti la possibilità di goderne. E sono molte anche le iniziative nel campo del sociale che portano la firma di questa donna, sebbene lei abbia sempre preferito restare nell’ombra, rifuggendo la ribalta. Penso ad esempio ai primi passi mossi a Cecina nell’ambito della cardioprotezione: fu la fondazione Geiger a sostenere i primi corsi di formazione e l’acquisto dei primi defibrillatori pubblici. Giusto quindi che Cecina, a 4 anni dalla scomparsa di Sibylle Geiger, decida di dedicare una mostra alla sua vita e alla sua carriera artistica”.

Alessandro Schiavetti: “Con grande emozione ho accettato la proposta di curare la mostra “Una vita per l’arte” dedicata alla figura di Sibylle Geiger, donna straordinaria con la quale ho lavorato per oltre sette anni come direttore della fondazione intitolata a suo nonno. Sibylle è stata una donna che ha attraversato il secolo scorso tra grandi teatri, cinema, balletto e opera, disegnando bozzetti di scena per costumi e scenografie che l’hanno portata a incontrare e a frequentare grandi artisti e personaggi di spicco del mondo della cultura. Parlare con lei e ascoltarla in lunghi pomeriggi di lavoro è stata un’esperienza che porterò per sempre nel mio cuore. Se penso a Jean Tinguely e a Niki de Saint-Phalle, a Cèsar, ad Alberto Giacometti, a Ludwig Kirchner, o a Catherine Dunham, Giorgio Albertazzi, Giorgio Strehler, e ancora a Alfonso Brescia, Giuliano Gemma, Peter Lee Lawrence, mi rendo conto di quanto la vita di questa donna abbia modo di raccontarci un mondo per l’arte e nell’arte ineguagliabile.”

Una esposizione nata dalla volontà del marito di Sibylle Geiger, Rocco Piermattei, di portare a Cecina una mostra a lei dedicata, come racconta Raphael Suter, direttore della Kulturstiftung Basel H. Geiger di Basilea, ente fondato proprio da Sibylle Geiger poco prima della morte, che continua a portare avanti gli ideali di diffusione dell’arte e della cultura di Sibylle con iniziative di altissimo pregio e livello dedicate all’arte contemporanea: “Sibylle Piermattei-Geiger era una persona estremamente modesta. Non voleva essere al centro dell’attenzione e, sebbene abbia dedicato tutta la sua vita all’arte, non si è mai considerata un’artista. Considerava i suoi costumi come opere d’artigianato create per spettacoli cinematografici, teatrali, di balletto e d’opera. Nel novembre 2019 è stata presentata in una galleria di Basilea una piccola mostra dei costumi di Sibylle Piermattei-Geiger, che ha ricevuto una risposta inaspettatamente positiva. Rocco Piermattei avrebbe voluto una mostra anche a Cecina dopo la morte della moglie, ma la pandemia e altre circostanze hanno ritardato il progetto. Con l’aiuto di Alessandro Schiavetti e del suo team, la mostra di Sibylle Piermattei-Geiger è finalmente realizzata nella sua amata città adottiva”.