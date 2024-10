Getting your Trinity Audio player ready...

CECINA – Teatro De Filippo a Cecina: ecco la stagione 2024/2025

Alessandro Benvenuti, Ambra Angiolini, Nancy Brilli, Maddalena Crippa, Alessandro Di Marco nel cartellone che accompagnerà il pubblico fino a maggio

Al via dal 26 novembre la stagione 2024/25 del Teatro De Filippo di Cecina.

Alessandro Benvenuti, Ambra Angiolini, Nancy Brilli, Maddalena Crippa, Alessandro Di Marco sono solo alcuni dei protagonisti del cartellone che nasce dalla collaborazione tra il Comune di Cecina e la Fondazione Toscana Spettacolo onlus.

Nove gli spettacoli in programma, oltre agli appuntamenti della rassegna ‘Sconfinamenti’ rivolta al pubblico più giovane, e del progetto ‘Note Dinamiche’, per un calendario di ricco e variegato fra prosa e danza che si sviluppa fino a maggio.

Intanto al Teatro De Filippo va in scenaIl 25 e 26 ottobre 2024 “Clandestinamente’, giunto alla sua 15° edizione. L’associazione Mestizaje, che si occupa di diritti, migrazioni, cittadinanza attiva, promuove anche quest’anno la due giorni di dibattiti, film e musica, con il patrocinio del Comune di Cecina e le associazioni Oxfam Italia, Oxfam Intercultura, ANPI, Legambiente Costa Etrusca, Geometria delle Nuvole insieme a tutta la Rete Seminando Futuro. “Siamo felici di dare supporto a iniziative come questa perché come smministrazione crediamo fortemente nei valori dell’accoglienza, e nella ricchezza per la comunità che deriva dall’integrazione – è l’intervento dell’assessora alle politiche sociali Simona Salvadori.

La stagione 2024/25.

“Con la nuova stagione del Teatro De Filippo, Fondazione Toscana Spettacolo offre una nuova occasione di cultura ai cittadini di Cecina, per accompagnarli fino a primavera con un cartellone che presenta il meglio delle proposte teatrali del panorama nazionale”, afferma Cristina Scaletti, presidente di Fondazione Toscana Spettacolo onlus. “Il nostro impegno infatti è portare la cultura ‘a domicilio’, affinché anche chi vive fuori dai grandi centri abbia comunque la possibilità di essere raggiunto dalle più importanti produzioni, per essere al centro della discussione e della riflessione sui temi di attualità che il teatro affronta, accanto a tanti classici reinterpretati in chiave contemporanea. Questo è ciò che chiamiamo investimento in cultura, affinché insieme al divertimento si possa crescere come comunità e come singole persone”.

“Testi classici e novità drammaturgiche, grandi attori e importanti regie. Il cartellone per la nuova stagione del Teatro De Filippo di Cecina, che Fondazione Toscana Spettacolo ha condiviso con l’Amministrazione Comunale, presenta un’offerta culturale per un pubblico che ha desiderio di riflettere e divertirsi, confrontarsi con gli eterni dilemmi shakespeariani e col fascino narrativo di Anton Čechov”, spiega la direttrice di Fondazione Toscana Spettacolo onlus, Patrizia Coletta.

“Valorizzare il nostro teatro non solo come luogo di cultura ma anche di comunità e di crescita sociale”, spiegano la sindaca Lia Burgalassi e l’assessore alla Cultura Michele Bianchi, “grazie a tematiche importanti per la nostra amministrazione. Quella che presentiamo oggi è un’importante stagione teatrale con spettacoli veramente di qualità per tutte le età. Al suo interno, grazie a ‘Sconfinamenti’ organizzato insieme a molte associazioni del nostro territorio, si parlerà anche di temi fondamentali per i giovani come la sessualità e le relazioni tossiche”.

“Il Teatro De Filippo nella stagione 2024/2025 rafforza la sua funzione di cuore pulsante della comunità dove si pensa e si progetta la città del futuro, nella convinzione che è proprio dalla partecipazione all’esperienza culturale proposta dai luoghi istituzionali come un teatro comunale che i cittadini possano ricevere le suggestioni, i valori che devono orientare un progetto di comunità futura. Mettere al centro lo spazio fisico del De Filippo”, aggiunge il direttore artistico Alessio Pizzech. ” Significa rafforzare la cornice di senso attorno ad esso, una ‘piazza coperta’ che favorisce incontri e anche scontri, nel senso buono del termine, di persone con professionalità, estrazione, età e know-how differenti, la piazza dove tutte le progettualità rivolte ai giovani e alla co-progettazione degli spazi trovano casa”.