Si chiude il ciclo di visite serali al Museo del Mediterraneo

LIVORNO – Questa sera (29 luglio) cala il sipario sull’affascinante ciclo di visite guidate serali al Museo di Storia Naturale del Mediterraneo di Livorno. A chiudere la rassegna sarà l’evento speciale dal titolo “Le Miniere dimenticate: una nuova avventura di scavo”, che promette un vero e proprio viaggio nel tempo tra le tracce del passato minerario della regione, arricchito da recenti e sorprendenti scoperte archeologiche.

L’appuntamento prevede un unico turno di visita alle ore 22:00, offrendo un’esperienza unica per ammirare il museo in un’atmosfera inedita, illuminata soltanto dalla luce della sera. Un’occasione ideale non solo per gli appassionati di archeologia, geologia e storia locale, ma anche per chi desidera vivere il museo in una dimensione più intima e suggestiva.