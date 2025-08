Cavoli d’Elba nella Top 30 delle spiagge più votate del 2025

Getting your Trinity Audio player ready...

MARINA DI CAMPO – Quando si parla d’estate in Italia, la mente vola al mare. E come ogni anno, anche il 2025 ha le sue regine incontrastate: le spiagge più apprezzate dai vacanzieri, scelte non dalle guide, ma dalle recensioni degli utenti su Google Maps. A stilare la classifica è stato Holidu, tra i principali portali europei per la prenotazione di case e appartamenti vacanza.

Nella Top 30 delle spiagge italiane più amate, c’è anche un angolo di Toscana: la Spiaggia di Cavoli, sull’Isola d’Elba, riesce a farsi spazio tra le località più votate d’Italia. Un riconoscimento importante per un tratto di costa che da anni incanta turisti italiani e stranieri con le sue acque cristalline, il fondale basso e la sabbia chiara incastonata tra le scogliere.

Sicilia e Sardegna sul podio, ma l’Elba resiste

In vetta alla classifica 2025 troviamo la celebre Spiaggia dei Conigli di Lampedusa, con una media di 4,9 stelle su 5 e quasi 3.000 recensioni. Subito dietro, due perle della Sardegna: Cala Mariolu e la Spiaggia di Tuerredda, rispettivamente seconda e terza, entrambe con punteggi altissimi e migliaia di votazioni entusiaste.

Ma il dato che colpisce di più è un altro: la Sardegna domina la classifica con ben 22 spiagge su 30. Un vero e proprio trionfo che conferma l’isola come il paradiso balneare italiano per eccellenza. Eppure, in mezzo a questo monopolio marino, spiccano alcune outsider regionali, tra cui proprio la Toscana.

La presenza della Spiaggia di Cavoli dimostra che anche la Toscana, con il suo mix di paesaggi e tradizione, riesce ancora a sorprendere e a convincere chi la visita. Situata nella parte sud-occidentale dell’Isola d’Elba, è celebre per il suo microclima mite, che la rende perfetta anche nei mesi di spalla, e per l’acqua trasparente che invita a lunghi bagni e snorkeling.

Accanto a Cavoli, nella classifica compaiono anche altri nomi noti delle coste italiane: l’Arcomagno in Calabria, Porto Selvaggio in Puglia, Boccadasse in Liguria, i Bagni Regina Giovanna a Sorrento.

Come nasce la classifica?

Holidu ha analizzato i dati pubblici di Google Maps, selezionando solo le spiagge con almeno 500 recensioni e punteggi sopra la media. In caso di parità, il criterio discriminante è stato il numero totale di valutazioni ricevute. Un metodo semplice ma efficace, che riflette il gusto reale del pubblico.