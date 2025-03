Darsena Europa a Livorno: prefetto Dionisi annuncia istituzione cabina di regia operativa

LIVORNO – Darsena Europa a Livorno: prefetto Giancarlo Dionisi annuncia istituzione cabina di regia ristretta e operativa.

Con il compito di accelerare i lavori e individuare le migliori soluzioni giuridiche ed economiche per la concessione provvisoria dei primi lotti realizzati, così da rendere l’infrastruttura produttiva nel più breve tempo possibile

In Prefettura di Livorno prima riunione propedeutica all’istituzione della cabina di regia per il completamento della Darsena Europa, con la partecipazione delle principali istituzioni competenti. Luca Salvetti, sindaco di Livorno. Donato Liguori, direzione generale per i porti, la logistica e l’intermodalità. Ingegner Becattini, Regione Toscana. Massimo Capone, direttore della mobilità, infrastrutture e trasporto pubblico locale. Nicola Impellizzeri, Agenzia delle Dogane e Monopoli di Livorno. Contrammiraglio Giovanni Canu, direttore marittimo della Toscana. Giovanni Lorenzini, Inail. Michela Tarabella, ITL. Luciano Guerrieri, presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale. Matteo Coppa, direzione Territoriale ANAS.

Prefetto Dionisi: “Abbiamo deciso di istituire una cabina di regia snella ed efficace, che operi con cadenza regolare per garantire un’azione concreta e tempestiva su più fronti. Il nostro obiettivo prioritario è evitare rallentamenti e mettere la Darsena Europa a reddito il prima possibile, attraverso l’assegnazione provvisoria dei primi lotti disponibili. Ciò consentirà agli operatori di iniziare a investire, creando subito valore economico e occupazione”.

“Dobbiamo procedere con un monitoraggio serrato delle tempistiche, perché ogni giorno guadagnato è un passo avanti verso la piena operatività della Darsena Europa. Il cronoprogramma deve essere rispettato, se possibile accelerato, e attuato senza ritardi, ed è nostro compito assicurarci che i lavori avanzino nei tempi previsti. Parallelamente, è fondamentale individuare rapidamente le migliori formule giuridiche ed economiche per le concessioni provvisorie dei primi lotti realizzati. La Darsena Europa non deve restare un’opera incompiuta in attesa di essere utilizzata: vogliamo che le attività economiche possano partire il prima possibile, attirando investimenti e creando nuova occupazione”.

“Un altro aspetto cruciale è il potenziamento delle infrastrutture di collegamento, sia ferroviario che stradale. Senza un’integrazione efficiente con le reti di trasporto nazionali ed europee, rischiamo di compromettere la competitività del porto. Per questo, lavoreremo per garantire che il sistema logistico sia adeguato alle esigenze del traffico merci e delle imprese che investiranno nella nuova darsena”.