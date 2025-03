Pricla Srl, 15 anni con uno sguardo a innovazione e crescita sostenibile

Getting your Trinity Audio player ready...

LIVORNO – Un anniversario da festeggiare con orgoglio per la Pricla Srl di Livorno.

Sono quindici anni di esperienza, crescita e consolidamento quelli della holding operativa con sede a Livorno in via degli Apostoli 5, che celebra così un importante traguardo, confermando il proprio ruolo di realtà di riferimento in diversi settori strategici. Dal 2010, l’azienda ha sviluppato e gestito un portafoglio diversificato, con partecipazioni in aziende attive nei comparti della sanità privata, ristorazione ed editoria.

Fin dalla sua fondazione, Pricla Srl si è distinta per una gestione solida e orientata all’innovazione, fornendo supporto gestionale, amministrativo, contabile e finanziario alle società del gruppo. Un’attività fondamentale per garantire efficienza operativa e crescita sostenibile nei settori in cui opera.

Un modello di sviluppo consolidato

La sanità privata,

uno dei pilastri del gruppo, rappresenta un ambito in continua evoluzione, dove la capacità di garantire servizi di qualità e gestire risorse con efficienza è cruciale. Allo stesso modo, la ristorazione e l’editoria sono settori che richiedono una gestione dinamica e strategica, in grado di adattarsi alle esigenze di un mercato in costante trasformazione.

“Questo traguardo rappresenta un momento di riflessione e di orgoglio – commentano i vertici aziendali – ma soprattutto uno stimolo a guardare avanti con la stessa determinazione che ha guidato la nostra crescita fin dall’inizio.”

Verso il futuro con determinazione

Negli anni, Pricla Srl ha costruito un modello di gestione basato su competenza e visione strategica, rafforzando il proprio ruolo di partner affidabile per le società partecipate. L’esperienza maturata consente oggi alla holding di affrontare le sfide del futuro con solidità e ambizione.

Guardando ai prossimi anni, l’azienda conferma il proprio impegno a proseguire lungo la strada dell’innovazione e dello sviluppo sostenibile, continuando a investire nei settori chiave del proprio portafoglio.

Con 15 anni di storia alle spalle, Pricla Srl si prepara a scrivere nuovi capitoli del proprio percorso, con la consapevolezza di poter contare su solide basi e su un team qualificato.