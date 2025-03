Forza Italia Livorno, al via ‘Dillo al consigliere’: filo diretto con i cittadini

Getting your Trinity Audio player ready...

LIVORNO – Forza Italia lancia a Livorno ‘Dillo al consigliere’. Alessandro Guarducci, consigliere comunale, candidato sindaco centrodestra alle amministrative 2024, protagonista di una campagna di ascolto. Un vero e proprio filo diretto di Guarducci con i cittadini. Una mail, a.guarducci@comune.livorno.it, un numero di telefono wapp 3920135902. E un sala in municipio in cui incontrare i cittadini.

Guarducci ha presentato l’iniziativa a Palazzo comunale lunedì 17 marzo con la deputata Chiara Tenerini, segretaria provinciale del partito guidato dal leader nazionale Antonio Tajani, Elisa Amato, segretaria comunale FI, e Antonio Cofrancesco, vicesegretario.

Un’iniziativa, spiega Tenerini, partita a Siena e ora al via a Livorno: “Forza Italia è una forza di territorio. Io stessa sono a disposizione del territorio”.

Amato: “Ci tengo a sottolineare come noi siamo una squadra”

Guarducci: “Un modo per rimarcare come il lavoro effettivo di un’azione politico amministrativa, soprattutto a livello locale, sia proprio quello portato avanti dagli amministratori eletti sui territori. Come amministratore mi arrivano ogni giorno numerose richieste e segnalazioni, soprattutto su cose del vivere quotidiano. Pensiamo alle informazioni sulla manutenzione delle strade, sui complessi scolastici, sulle modalità di accesso agli alloggi popolari, sulla sicurezza e sul decoro urbano solo per fare alcuni esempi. Ecco perché insieme ad Amato, Tenerini e Cofrancesco abbiamo pensato di accorciare le distanze mettendo pubblicamente a disposizione un indirizzo mail, così da essere ancora più facilmente contattabile da chi volesse segnalarci qualcosa che gli sta a cuore”.

Tenerini e Amato: “Una conferma di come Alessandro Guarducci interpreti il ruolo elettivo”.

Guarducci: “Essere amministratore di una realtà locale vuol dire esercitare il proprio ruolo con lo spirito del ‘servizio’ alla comunità. ‘Servizio’ che si traduce in mettersi ‘a servizio’ di chi vive sul nostro territorio, con la consapevolezza che non sempre tutti i quesiti ricevuti saranno immediatamente risolvibili, ma che senz’altro sarà mia premura farmene carico attraverso un attivo interessamento cercando sempre di dare una risposta soprattutto sulle ‘piccole cose’ del vivere di tutti i giorni. In Forza Italia siamo contrari alla politica distruttiva, quella che mira solo a demonizzare gli avversari, e vogliamo invece impegnarci in una politica costruttiva a favore dei cittadini. Ritengo che la pietra angolare della credibilità sia rappresentata dalla coerenza e dall’impegno. preferiamo continuare ad esercitare la coerenza. Non mi interessano le polemiche strumentali ma voglio onorare quotidianamente l’impegno preso, ossia quello di rappresentare le persone facendo da cassa di risonanza delle varie esigenze con la convinzione che il mantenimento di un filo diretto con la comunità sia l’unico modo anche per dare un piccolo contributo al recupero di fiducia nella politica da parte della gente”.

Elisa Amato evidenzia un’interrogazione presentata dal capogruppo Marco Stella in Consiglio regionale della Toscana su finanziamenti per l’assistenza specialistica per le scuole secondarie di secondo grado. Interrogazione con cui si chiede se, oltre a uno stanziamento per Pisa, in cui, spiega Stella, vengano stanziati fondi anche per Livorno e le altre province toscane