Foto del sindaco di Piombino a testa in giù, l’autore: “Chiedo scusa”

La foto a testa in giù del sindaco di Piombino Francesco Ferrari, centrodestra, vicepresidente Anci Toscana, con giovani del circolo territoriale di Gioventù Nazionale pubblicata via social. Accompagnata dalla scritta “Sudici, bastardi e vigliacchi dovete tornare nelle fogne”.

Daniele Perini, candidato consigliere a supporto candidato sindaco Pd alle amministrative 2024 di Piombino, provincia di Livorno, interviene via Fb martedì 26 novembre: “A Francesco Ferrari, la persona, ripeto le mie scuse e dico che per distendere i toni dei polemici si potrebbe dichiarare antifascista. In più chiedo scusa a chi quel circolo lo ha aperto, perché io in realtà so che non sono i fascisti che vorrebbero dimostrarsi. Sono solo dei ragazzi cresciuti nell’assurdo di questa scena politica italiana, ma che anche loro si prendano la responsabilità di aprire un circolo del genere”.

Lista Ferrari Sindaco, Fratelli d’Italia, Lega Salvini Premier, Lavoro&Ambiente, Forza d’Italia, Alleanza per Piombino, Futuro Piombino in una nota: “Istigazione all’odio. Il clima di forte e pericolosa intolleranza generato da una certa sinistra di questa città non pare, purtroppo, fermarsi. L’ultimo esempio in ordine di tempo viene da una storia di Instagram pubblicata da un candidato nella lista Insieme a Sinistra, a sostegno di Gianni Anselmi alla recente tornata amministrativa. Una violenza verbale di una gravità estrema che colpisce il sindaco di Piombino e alcuni giovani della val di Cornia. Ci aspettiamo, adesso, che il Pd ma soprattutto che la lista Insieme a Sinistra, capitanata da Francesco Ghini, prendano le distanze da quel post, dal suo autore e da un linguaggio che istiga al disprezzo e all’intolleranza”.

Pd di Piombino prende le distanze via social martedì 26 novembre: “Il Partito Democratico prende chiaramente le distanze dalle recenti affermazioni espresse da un candidato della lista Insieme a Sinistra su una storia di Instagram, ne stigmatizza il linguaggio, e lo fa, innanzitutto perché non condivide l’uso del linguaggio d’odio che inquina il dibattito politico, credendo fortemente nelle istituzioni e nella vita democratica del Paese”.