LIVORNO – Luca Salvetti presidente AIT: “Dobbiamo spingere su investimenti”

Il sindaco di Livorno Luca Salvetti eletto di nuovo presidente dell’assemblea dell’Autorità idrica Toscana (il primo incarico lo ha ottenuto nel mese di novembre del 2022), l’ente pubblico rappresentativo di tutti i Comuni toscani, a cui sono attribuite le funzioni di programmazione, organizzazione e controllo sulle attività di gestione del servizio idrico integrato.

L’AIT regola il funzionamento delle aziende pubbliche che erogano l’acqua.

Il sindaco Salvetti sarà in carica per i prossimi tre anni.

Salvetti: “Un riconoscimento importante a livello regionale dopo un periodo di lavoro al servizio di una autorità idrica che continua a dimostrare di saper svolgere un ruolo strategico in Toscana sul fronte della risorsa acqua. Tre anni da affrontare con entusiasmo, equilibrio e serenità anche perché abbiamo di fronte sfide significative, a partire dal Pnrr e dai 180 milioni di euro già destinati ai nostri territori per i quali è già iniziata la fase delle visite ispettive del Ministero per valutare i progressi. Dobbiamo spingere sugli investimenti per mantenere il livello di eccellenza che la nostra regione propone a livello nazionale. Sarà importante poi saper essere punto di riferimento nella fase in cui si va verso la conclusione delle concessioni, fase in cui i gestori vivranno passaggi molto delicati. Sono certo che sapremo continuare l’ottimo lavoro soprattutto grazie alla direzione di Alessandro Mazzei e alla qualità degli uffici dell’Ait”.