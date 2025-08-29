27.9 C
Firenze
venerdì 29 Agosto 2025
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Regionali Toscana 2025: Elly Schlein con Eugenio Giani a Portoferraio

La leader nazionale Pd alla Festa de l'Unità di scena all'Isola d'Elba. Con il presidente Regione Toscana uscente, candidato governatore centrosinistra per Giani bis. Con Emiliano Fossi, segretario toscano Pd. Kermesse dem all'insegna del campo largo

PoliticaPrimo Piano
CINZIA GORLA
CINZIA GORLA
Regionali Toscana 2025: Elly Schlein con Eugenio Giani a Portoferraio
Nella foto, Elly Schlein con Eugenio Giani (Foto Fb Eugenio Giani)
Meno di 1 ' di lettura
Getting your Trinity Audio player ready...

PORTOFERRAIO – Regionali Toscana 2025, la leader nazionale Pd Elly Schlein all’Isola d’Elba con Eugenio Giani, candidato governatore centrosinistra per le elezioni al voto 12 e 13 ottobre.

Elly Schlein e Giani a Portoferraio domenica 31 agosto alle ore 19 nell’ambito della Festa de l’Unità. Con loro Emiliano Fossi, deputato, segretario toscano Partito Democratico.

Con Eugenio Giani, presidente Regione Toscana uscente e dunque candidato centrosinistra per il secondo mandato, che ha come sfidante per il centrodestra Alessandro Tomasi, sindaco di Pistoia.

Una tre giorni per la kermesse dem elbana all’insegna del campo largo, coalizione di centrosinistra per Giani bis.

Tra i protagonisti a Portoferraio, giardini di Carpani, ci sono anche Umberto Mazzantini, segretario Sinistra Italiana Avs Elba, e Claudio Coscarella, M5S.

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
cielo coperto
27.9 ° C
28.4 °
24.8 °
42 %
3.1kmh
92 %
Ven
25 °
Sab
22 °
Dom
27 °
Lun
29 °
Mar
26 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

vigili del fuoco (16)Pisa Sporting Club (13)Eugenio Giani (12)Gaza (12)incendio (12)arresto (11)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati