Regionali Toscana 2025: Elly Schlein con Eugenio Giani a Portoferraio

PORTOFERRAIO – Regionali Toscana 2025, la leader nazionale Pd Elly Schlein all’Isola d’Elba con Eugenio Giani, candidato governatore centrosinistra per le elezioni al voto 12 e 13 ottobre.
Elly Schlein e Giani a Portoferraio domenica 31 agosto alle ore 19 nell’ambito della Festa de l’Unità. Con loro Emiliano Fossi, deputato, segretario toscano Partito Democratico.
Con Eugenio Giani, presidente Regione Toscana uscente e dunque candidato centrosinistra per il secondo mandato, che ha come sfidante per il centrodestra Alessandro Tomasi, sindaco di Pistoia.
Una tre giorni per la kermesse dem elbana all’insegna del campo largo, coalizione di centrosinistra per Giani bis.
Tra i protagonisti a Portoferraio, giardini di Carpani, ci sono anche Umberto Mazzantini, segretario Sinistra Italiana Avs Elba, e Claudio Coscarella, M5S.