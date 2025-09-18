31.7 C
Firenze
giovedì 18 Settembre 2025
Regionali Toscana 2025, Movimento 5 Stelle Livorno presenta i candidati per il Giani bis

Candidati Francesca Fabbiani, Fabrizio Zucconi, Loredana Pantaleone, Renato De Michieli Vitturi, Antonina Cucinotta. Mario Settino, coordinatore provinciale e vicesindaco Rosignano Marittimo: "Patto di coalizione sottoscritto con 23 punti qualificanti"

CINZIA GORLA
(Foto di Cinzia Gorla)
LIVORNO – Regionali Toscana 2025 al voto 12 e 13 ottobre, presentazione dei candidati del Movimento 5 Stelle Livorno per il Giani bis
Un Movimento 5 Stelle in coalizione nel cosiddetto campo largo di centrosinistra a sostegno di Eugenio Giani, Pd, presidente Regione Toscana uscente e candidato per il Giani bis con voto online degli iscritti toscani.
Seguito da un accordo in 23 punti sottoscritto da M5S con coordinatrice regionale Irene Galletti e da Paola Taverna, vicepresidente vicaria, e Pd con segretario regionale Emiliano Fossi e lo stesso Giani.
Voto online e accordo M5S-Pd seguito a Livorno dall’addio dei tre consiglieri comunali Stella Sorgente e Francesco Belaise, usciti dal Consiglio Comunale, e Andrea Morini, passato al gruppo misto.
Mario Settino, coordinatore provinciale M5S nonché vicesindaco del Comune di Rosignano Marittimo: “I nostri candidati porteranno avanti i punti dell’accordo sottoscritto andando a dettagliare le tematiche della nostra provincia. Si tratta di 23 punti qualificanti per la nostra coalizione”.
I candidati elezioni regionali Toscana 2025 per il Movimento 5 Stelle – Circoscrizione di Livorno.
Francesca Fabbiani, consigliera comunale nel Comune di Rosignano Marittimo, presidente commissione ambiente e opere pubbliche
Fabrizio Zucconi, nato a Campiglia Marittima
Loredana Pantaleone, nata a Colleferro, già consigliera comunale nel Comune di Collesalvetti
Renato Corrado De Michieli Vitturi, nato a Pavia, elbano di adozione
Antonina Cucinotta, nata a Messina

