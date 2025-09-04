Terremoto M5S Livorno: addio consiglieri comunali. Avevano detto no a Giani bis

Va dritto al punto Andrea Morini: “Una scelta difficile e sofferta, che comprendo possa non essere compresa e accettata da tutti – e che mi porterà a cancellarmi dal M5S nelle prossime ore”.

Parla di impegni professionali Stella Sorgente , che fu vicesindaca in giunta con Filippo Nogarin , sindaco di Livorno 2014-2019, estendendo la stessa motivazione delle dimissioni dal Consiglio Comunale a Belaise, che in giunta Nogarin fu assessore.

Prima del voto online M5S che ha dato ok a Giani bis, Sorgente aveva scritto via social: “Meglio soli che male accompagnati….Coerentemente voterò contro il sostegno a Giani, affinché il M5S si presenti da solo alle elezioni regionali”.

Poi dopo il risultato: “Prima di fare qualsiasi scelta ci riserviamo di fare le opportune valutazioni assieme al gruppo territoriale di Livorno”.

La scelta dunque è arrivata. Al posto di Sorgente e Belaise, annunciano Sorgente e Morini via social, entrano in Consiglio Comunale Lucia Grassi e Daniele Esposito, che fu presidente Consiglio Comunale con Nogarin sindaco.

Per questo ho deciso, condividendo la scelta con il gruppo consiliare e con quello territoriale, di rassegnare le dimissioni, che firmerò a breve. Sarebbe stato ingiusto rimanere in Consiglio, lasciando spesso la sedia vuota e senza dare la possibilità ai primi dei non eletti di entrare al posto mio, per portare avanti il lavoro fra i banchi dell’opposizione.

È infatti per me impensabile riuscire a portare avanti l’impegno in consiglio, assieme ad un incarico dirigenziale nel meraviglioso e complicato mondo della scuola, per di più in un’altra città.

S tella Sorgente via social: “Ho vinto l’ultimo concorso ordinario per dirigenti scolastici. Quello che non ho ancora avuto tempo di dirvi però è che ho recentemente ottenuto il primo incarico in un istituto comprensivo di Massa”.

Andrea Morini via social: “Se era chiaro a tanti che era impossibile anche solo immaginare un sostegno alla candidatura Giani, anche l’ipotesi difficilissima di un’alleanza con il Partito Democratico richiedeva tempi e percorsi congrui per venir metabolizzata dall’elettorato e ancora piú dagli attivisti toscani – e quei tempi semplicemente non c’erano già più.

Ci siamo visti costretti a dare un segnale, come gruppo consiliare livornese, annunciando che ci saremo sospesi dal Movimento se fosse passato il sostegno a Giani.

Qualcuno ci ha detto che avremmo commesso un grave errore, perché, al tavolo con il Partito Democratico tutti i punti programmatici per i quali avevamo chiesto discontinuità erano stati accettati. Ma Giani, come era facile prevedere, non poteva trasformarsi in un AntiGiani, contraddicendo quanto fatto finora; la sua recente dichiarazione sull’ampliamento dell’Aereporto della Peretola, una scelta acquisita sulla quale non intende tornare indietro, ne è la rappresentazione plastica.

Questa solo la punta dell’iceberg perché anche su gli altri temi, a partire dalla sanità alla multiutility, non vedo come possa essere garantita quella vera e propria inversione a U, richiesta dal programma elettorale sviluppato dagli attivisti del M5S toscani.

Per questo ho deciso di continuare a sedere sui banchi dell’opposizione, passando però al gruppo misto e portando avanti il programma sviluppato a sostegno della candidatura di Valentina Barale .