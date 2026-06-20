Lutto cittadino per Igor Protti: l’omaggio di Livorno al feretro esposto allo stadio Picchi

LIVORNO – La città di Livorno ha dato il suo ultimo saluto a Igor Protti. Nella giornata di oggi, sabato 20 giugno, l’amministrazione comunale ha indetto il lutto cittadino per onorare la memoria dell’ex calciatore, scomparso nelle scorse ore. Il centro della commemorazione è stato lo stadio Armando Picchi, dove a partire dalle 18,00 è stato esposto il feretro per permettere alla cittadinanza, al mondo sportivo e alle istituzioni di rendere omaggio alla sua figura.

La salma è giunta a Livorno dopo essere stata ospitata, dal pomeriggio di ieri alle 15,00, presso il cimitero di Cecina, in accordo con le volontà dei familiari. Per l’intera giornata, le bandiere degli edifici comunali livornesi sono rimaste esposte a mezz’asta. L’amministrazione ha inoltre invitato le realtà economiche, culturali e i titolari delle attività commerciali a partecipare al cordoglio nelle forme ritenute più idonee, esprimendo così in modo pubblico la partecipazione al lutto.

Il legame tra l’ex attaccante e il capoluogo labronico andava oltre i risultati sul campo, rappresentando un vero e proprio tratto identitario per la comunità. Originario di Rimini, Protti era diventato cittadino onorario nel 2006 e lo scorso gennaio aveva ricevuto la Livornina d’Oro, la massima onorificenza concessa dal Comune. Di seguito le dichiarazioni di Paolo Toccafondi alla redazione del Corriere Livornese:

“Una brutta, ovviamente tragica, occasione. Ma io credo che quando una persona se ne va e si lascia dietro a me così tanto affetto, vuol dire che è una persona che non ha sprecato la vita. E qui credo non si parli di calcio, di gol: si parla di decenni di identità, di costume e di appartenenza, che son cose poi che, alla fine, contano un milione di volte in più rispetto a una partita persa, una partita vinta, un campionato vinto, un campionato perso”.