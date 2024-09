Basket: esordio amaro nel campionato di A2 per la Libertas Livorno

Getting your Trinity Audio player ready...

Sella Cento – Libertas Livorno 1947 83-72 (17-27, 36-39, 61-53)SELLA CENTO

: Carlos Delfino 18 (5/9, 1/5), Nicolas Alessandrini 16 (3/4, 3/3), Stacy Davis iv 12 (2/8, 1/2), Lorenzo Benvenuti 10 (3/7, 1/2), Terry Henderson jr. 9 (3/7, 1/2), Nicola Berdini 9 (3/6, 1/1), Vittorio Nobile 6 (0/0, 2/2), Alessandro Sperduto 3 (0/0, 1/6), Nicolas Tanfoglio 0 (0/0, 0/0), Georges Tamani 0 (0/1, 0/0), Marco Ramponi 0 (0/0, 0/0), Massimiliano Moretti 0 (0/0, 0/0).

Tiri liberi: 12 / 16 – Rimbalzi: 37 7 + 30 (Stacy Davis iv 8) – Assist: 11 (Stacy Davis iv 4)

LIBERTAS LIVORNO 1947: Adrian Banks 20 (8/11, 0/8), Ariel Filloy 14 (0/1, 4/7), Quinton Hooker 10 (3/7, 0/4), Tommaso Fantoni 10 (5/5, 0/0), Nazzareno Italiano 5 (1/1, 1/4), Francesco Fratto 5 (0/1, 1/2), Gregorio Allinei 3 (0/1, 1/3), Andrea Bargnesi 3 (0/1, 1/2), Luca Tozzi 2 (1/4, 0/0), Dorin Buca 0 (0/3, 0/0), Andrea Paoletti 0 (0/0, 0/0).

Tiri liberi: 12 / 14 – Rimbalzi: 29 5 + 24 (Ariel Filloy, Quinton Hooker, Tommaso Fantoni 6) – Assist: 9 (Adrian Banks, Ariel Filloy, Quinton Hooker 2)

CENTO – Il debutto in A2 per la Libertas Livorno finisce con un ko.

Debutto amaro per la Libertas sul campo di Cento. Gli amaranto dopo un primo quarto pressoché perfetto (27 punti segnati, 80% nei tiri da 2, massimo vantaggio di + 13 sul 22-9) denunciano qualche pausa di troppo in difesa e i padroni di casa – sospinti da un super-Alessandrini da 14 punti a cavallo tra il primo e il secondo quarto – tornano in partita (36-39 all’intervallo lungo).

La sfida si decide nella seconda parte dove c’è spazio anche per una tripla di tabella di Sperduto, segno evidente che mentre la Libertas si inceppa in attacco, a Cento va tutto bene. C’è un primo allungo della Benedetto XIV (66-53) rintuzzato dagli amaranto (66-59) prima che sulla Libertas si abbatta il tornado Carlos Delfino. L’argentino con 9 punti consecutivi manda al macero le residue speranze di rimonta dei ragazzi di Andreazza (75-59) i quali nel finale addolciscono il passivo.

Finisce 83-72 per Sella Cento.