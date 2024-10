Libertas Livorno in cerca di riscatto: c’è la sfida con Cremona

Getting your Trinity Audio player ready...

LIVORNO – Libertas Livorno in cerca di riscatto dopo il ko nella trasferta di Lecce contro Nardò.

La formazione neopromossa in serie A2 non può sbagliare, sul parquet amico, con Cremona. Mercoledì 16 ottobre alle 20.45 (arbitri Attard, Grappasonno e Gai) serve una vittoria per cancellare la brutta prestazione di domenica a Lecce contro Nardò.

La Juvi, però, è in forma. Ha vinto le prime tre partite di campionato ed è caduta soltanto domenica scorsa in casa con la corazzata Fortitudo Bologna.

E dire che la Ferraroni è squadra totalmente rinnovata. Rispetto all’anno scorso è rimasto il solo Tortù. Per il resto il roster è del tutto cambiato. In regia ci sono Massone e Bertetti, mentre grazie attenzione andrà fatta ad Alessandro Morgillo, fratello dell’ex libertassino Ivan (stagione 2021/22).

Sarà una serata particolare anche per il coach della Juvi, il livornesissimo Luca Bechi che non ha bisogno di presentazioni tanta e tale è la sua esperienza sulle panchine di tutta Italia e anche d’Europa.

Interessante il pacchetto di esterno di Cremona che conta sulle prestazioni di Polanco e Brown. Il ruolo di centro è coperto dal totem Barbante che però – attenzione – tira con il 40% da 3 (4/10) nelle prime quattro partite.

Alla Libertas servirà una partita solida in difesa e razionale in attacco. Questa è l’unica via che può condurre i ragazzi di Andreazza al successo.