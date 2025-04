Livorno, Andrea Luci saluta il calcio giocato

Getting your Trinity Audio player ready...

Dopo quattordici anni, 439 presenze e un legame mai spezzato con la maglia amaranto, Andrea Luci ha deciso di dire basta e appendere gli scarpini al chiodo. Lo ha ufficializzato al termine della sfida di serie D contro la Flaminia Civita Castellana, conclusa sul 2-2: “Chiudo in bellezza, con una promozione. È il modo più bello per salutare”. Una carriera iniziata a Livorno nel 2010, interrotta solo per una parentesi nella stagione 2020/2021, e proseguita con costanza, dedizione e un attaccamento raro ai colori della città. Lo scorso anno aveva già scritto la storia superando Mauro Lessi per numero di presenze in amaranto. Ora, dopo aver riportato il Livorno tra i professionisti, sente che il cerchio si è chiuso.

“La promozione era il mio obiettivo da quando sono tornato – ha dichiarato Luci – ed era il minimo che mi ero prefissato. Sono felice di esserci riuscito e penso sia giusto concludere così. Ora tocca ad altri portare avanti questa maglia”.

Il capitano non si limiterà però a guardare da bordo campo. Luci, infatti, guarda già al futuro con lo stesso spirito con cui ha guidato il centrocampo amaranto per anni. “Ho parlato con la società, vediamo se ci sarà un modo per restare. Mi piacerebbe lavorare con i giovani, magari allenare il settore giovanile. Con la promozione in Serie C dobbiamo ripensare questa parte del club, anche per riportare i bambini a giocare e tifare Livorno”.

Infine, il ringraziamento al tecnico Indiani, determinante anche nel convincerlo a vivere quest’ultima annata da protagonista, nonostante il minutaggio ridotto: “Volevo smettere l’anno scorso, ma il mister mi ha convinto a fare un’ultima stagione. E aveva ragione”.

Con una 440esima presenza ormai dietro l’angolo, Luci si prepara a chiudere un’epoca. Ma lo spirito amaranto non va in pensione.