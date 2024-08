Livorno città olimpica, sindaco Salvetti: “Siamo i più medagliati d’Italia”

Getting your Trinity Audio player ready...

LIVORNO – Livorno città olimpica: “Siamo i più medagliati d’Italia”.

Livorno prepara la grande festa per Andy Diaz, bronzo olimpico di Parigi con un balzo di 17.64 nel triplo.

E per Simone Alessio, bronzo olimpico di Parigi nel taekwondo.

E pensa a un grande evento per festeggiare le oltre cento medaglie livornesi nella storia delle Olimpiadi.

Luca Salvetti, sindaco bis di Livorno, che nei giorni scorsi ha ricevuto Paolo Bettini, oro olimpico livornese di Atene 2004: “Delle 920 medaglie in tutta la storia delle Olimpiadi 101 sono livornesi. Livorno è la città più medagliata d’Italia e una delle più medagliate del mondo. E anche alle Olimpiadi di Parigi siamo riusciti a far parlare di noi”.

Luca Salvetti al lavoro per preparare la grande festa per Andy Diaz e Simone Alessio: “Stiamo lavorando con il delegato Coni Giannone per accoglierli come meritano”.

Senza dimenticare un altro livornese protagonista a Parigi: Nicola Zanotti, ct Nazionale di sciabola, bronzo olimpico con Luigi Samele.

Due storie opposte quelle di Diaz e Alessio.

Andy Diaz talento fenomenale arrivato da Cuba con grandi difficoltà e adottato da Livorno, accolto dalla società Atletica Libertas Unicusano Livorno. Allenato da Fabrizio Donato, grande azzurro del triplo, bronzo alle Olimpiadi Londra 2012. Diaz recordman italiano con 17.75 strappato proprio al suo coach Donato.

Simone Alessio due volte campione del mondo prima del bronzo di Parigi, nato a Livorno, poi dall’età di tre anni cresciuto in Calabria.

Sindaco Luca Salvetti: “Simone Alessio è nato nella nostra città dove però è rimasto fino all’età di tre anni. Ma evidentemente l’aria del salmastro livornese è servita un po’ anche a lui”.

di Andy Diaz racconta Salvetti: "La storia di Andy Diaz è bellissima, con risvolti umani e sportivi unici. Livorno lo ha accolto dandogli la possibilità di praticare il suo sport. E di avviare l'iter per ottenere la cittadinanza italiana. Aveva promesso di regalare all'Italia una medaglia olimpica e ieri sera lo ha fatto. Dobbiamo solo ringraziare Andy Diaz, cubano di Toscana e di Livorno che ha regalato una splendida medaglia olimpica di bronzo sulla pedana dello Stade de France a Parigi".

E adesso Livorno città olimpica si prepara ad applaudire come meritano i suoi campioni.