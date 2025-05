Un’altra impresa della Libertas Livorno: successo all’overtime anche in gara 2 playout

Getting your Trinity Audio player ready...

Libertas Livorno – Elachem Vigevano 105-99 d1ts (19-26, 38-58, 63-73, 94-94)LIBERTAS LIVORNO

: Ariel Filloy 24 (1/2, 6/10), Adrian Banks 22 (3/8, 2/8), Gregorio Allinei 19 (2/4, 5/8), Bryce Douvier 17 (5/8, 1/1), Nazzareno Italiano 8 (1/3, 0/1), Luca Tozzi 6 (1/1, 1/1), Dorin Buca 3 (1/2, 0/0), Matteo Pollone 3 (0/1, 1/2), Andrea Bargnesi 2 (1/1, 0/2), Tommaso Fantoni 1 (0/1, 0/0), Andrea Paoletti 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 27 / 36 – Rimbalzi: 42 12 + 30 (Bruce Douvier 13) – Assist: 18 (Ariel Filloy 6). ELACHEM VIGEVANO 1955: Blake Francis 31 (2/8, 4/11), Gabriele Stefanini 20 (3/5, 1/4), Giacomo Leardini 16 (2/4, 4/5), Andrew david Smith 13 (5/5, 1/2), Tommaso Raspino 7 (1/4, 0/0), Celis Taflaj 5 (0/0, 1/1), Matteo Galassi 3 (0/2, 1/2), Kristofers Strautmanis 2 (1/2, 0/0), Filippo Rossi 2 (0/1, 0/3), Michele Peroni 0 (0/0, 0/2), Francesco Tedoldi 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 35 / 39 – Rimbalzi: 33 8 + 25 (Andrew david Smith 9) – Assist: 9 (Matteo Galassi 3)

LIVORNO – Un’altra gara finita ai supplementari, un’altra vittoria. La Libertas Livorno vince anche gara 2 playoff e va a un solo successo dalla salvexza.

La squadra labronica vince una partita apparentemente già persa e si porta 2-0 nella serie playout con Vigevano. In casa amaranto c’è la sorpresa Douvier in luogo dell’acciaccato Hooker. Il debutto del numero 7 austro-americano scompagina i piani tattici libertassini e Vigevano ne approfitta subito.

Due triple di Leardini portano avanti i gialloblù che con il passare dei minuti si impadroniscono del campo e dominano. Al primo intervallo è 19-26. Il secondo quarto è tutto di marca ducale e si va all’intervallo lungo sul +20 ospite (38-58). La Libertas è tramortita. Douvier nel terzo quarto segna 5 punti, ma Vigevano rimane a distanza di sicurezza anche se dal 22’02” è priva del fortissimo Smith, espulso per doppio fallo antisportivo. Gialloblù anche a +21 (45-66). Al 29’ ospiti ancora a +15 prima di 5 punti consecutivi della Libertas che così può presentarsi al terzo intervallo con lo svantaggio dimezzato (63-73). Amaranto in gas e Vigevano che forse neanche aveva contemplato l’ipotesi che la partita potesse riaprirsi data la superiorità palesata nei primi 20’. E invece gli Amaranto risalgono fino a -2 (73-75). L’asse Allinei-Douvier, però perde due palloni sanguinosi e Vigevano riallunga (73-80). Il finale è pazzesco. A 3’02” dalla sirena Francis firma il ciuff del +9 (81-90), ma Banks e Allinei da 3 fanno 87-90. Ancora Francis a 1’50” da the end sospinge Vigevano sul +6 (87-93) con una tripla pesantissima. Risponde Pollone da tre dall’angolo (90-93 a -52”). Poi Filloy dalla lunetta porta la Libertas a -1 (92-93). Dall’altra parte Stefanini fa 1/2 a cronometro fermo (92-94) e Banks, proprio come in gara-1 a 9″ e 4 decimi firma in entrata il 94 pari. È il primo pareggio dopo lo 0-0 iniziale. Stefanini sbaglia il canestro della vittoria e la preghiera di Filloy si stampa sul tabellone. È il terzo overtime in tre giorni dopo i due di domenica pomeriggio.

Banks da 6 metri porta avanti la Libertas (96-94). È il primo vantaggio amaranto in tutta la partita. Francis pareggia dalla lunetta, mentre Tozzi fa 1/2 per il 97-96. L’equilibrio viene spezzato dal talento sconfinato e senza età di Ariel Filloy che segna due triple clamorose e porta la Libertas sul 103-96.

Squadre stremate e vittoria Libertas. Adesso la serie – che è ancora lunghissima – si sposta a Vigevano dove le due squadre scenderanno in campo venerdì alle 21.