Carabiniere interviene in soccorso di una donna aggredita e rischia di essere accoltellato

LUCCA – Nella notte trascorsa, nel centro storico di Lucca, i carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di Lucca unitamente ai colleghi della squadra Volanti della polizia hanno arrestato un 20enne di origini albanesi, disoccupato, non noto alle forze dell’ordine, irregolare sul territorio nazionale, per il reato di resistenza a pubblico ufficiale e tentate lesioni personali aggravate.

Un carabiniere in forza alla sezione radiomobile della compagnia di Lucca, mentre rientrava a casa dopo avere ultimato il turno di servizio, è stato fermato da una donna di origini nord africane, che in forte stato d’agitazione gli chiedeva aiuto in quanto era seguita da un ragazzo che l’aveva minacciata con un coltello.

Nel frangente è arrivato un giovane, poi identificato nel ventenne, che ha aggredito verbalmente il militare che prontamente si è qualificato come appartenente all’arma dei carabinieri, invitandolo a mantenere la calma.

A questo punto il giovane, che era molto alterato, anziché calmarsi, ha colpito il carabiniere con una spallata e subito dopo, nonostante i tentativi posti in essere da questo per tranquillizzarlo, ha estratto un coltello da cucina e lo ha brandito verso il militare, tentando di colpirlo sferrando diversi fendenti al busto, che non andavano a segno per la prontezza dei riflessi del carabiniere.

L’aggressore ha inseguito il carabiniere per circa cento metri, provando nuovamente a colpirlo, finché non ha desistito, rifugiandosi nel vicino dormitorio, dove poco dopo è stato raggiunto dal militare dell’Arma e dal personale di due volanti della polizia, giunte in ausilio in quanto allertate da alcuni cittadini che avevano chiamato sul numero d’emergenza 112, che lo hanno bloccato e condotto in questura per le operazioni d’identificazione.

Al termine delle attività, il 20enne è stato accompagnato agli uffici del comando provinciale dei Carabinieri, dove è stato dichiarato in arresto e trattenuto in attesa dell’udienza di convalida prevista per questa mattina.