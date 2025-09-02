28.1 C
Crolla un solaio, donna condotta in elisoccorso all’ospedale

Operazione congiunta di vigili del fuoco e sanitari per mettere in salvo la signora. Sulle cause del crollo indagano anche i carabinieri

Cronaca
REDAZIONE
REDAZIONE
Crolla un solaio, donna condotta in elisoccorso all'ospedale
Crolla un solaio, donna condotta in elisoccorso all'ospedale (foto vigili del fuoco)
GALLICANO – Crolla un solaio, donna portata in elisoccorso all’ospedale pisano di Cisanello. 

Una squadra del distaccamento di Castelnuovo Garfagnana dei vigili del fuoco è intervenuta alle 10,30 in località Campo, nel comune garfagnino di Gallicano per il crollo di un solaio di una abitazione.

La squadra giunta sul posto ha provveduto a collaborare con i sanitari per mettere in salvo la signora che è rimasta coinvolta a seguito del crollo. La signora dopo essere portata in salvo è stata accompagnata con un’autoambulanza al campo sportivo di Gallicano per essere elitrasportata tramite Pegaso all’ospedale di Cisanello.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Gallicano e il tecnico del Comune di Gallicano.

