Crolla un solaio, donna condotta in elisoccorso all’ospedale

GALLICANO – Crolla un solaio, donna portata in elisoccorso all’ospedale pisano di Cisanello.

Una squadra del distaccamento di Castelnuovo Garfagnana dei vigili del fuoco è intervenuta alle 10,30 in località Campo, nel comune garfagnino di Gallicano per il crollo di un solaio di una abitazione.

La squadra giunta sul posto ha provveduto a collaborare con i sanitari per mettere in salvo la signora che è rimasta coinvolta a seguito del crollo. La signora dopo essere portata in salvo è stata accompagnata con un’autoambulanza al campo sportivo di Gallicano per essere elitrasportata tramite Pegaso all’ospedale di Cisanello.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Gallicano e il tecnico del Comune di Gallicano.