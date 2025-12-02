Evasione fiscale in Garfagnana: scoperti otto lavoratori irregolari

Getting your Trinity Audio player ready...

LUCCA – Un controllo della Guardia di Finanza di Lucca ha portato alla scoperta di un caso di evasione fiscale in Garfagnana che riguarda il settore del lavoro domestico. Le Fiamme Gialle della Tenenza di Castelnuovo di Garfagnana hanno individuato otto lavoratori, impiegati come colf e badanti, che tra il 2017 e il 2023 non hanno presentato la dichiarazione dei redditi pur avendo superato i limiti della no tax area.

Le verifiche sono partite da un’analisi del settore, dove spesso si registrano situazioni di irregolarità nonostante i contratti risultino regolari. In questo caso, infatti, i datori di lavoro avevano comunicato all’Inps i periodi di assunzione, le ore lavorate e i contributi versati. Nonostante ciò, i lavoratori non avevano dichiarato i compensi ricevuti, come invece previsto dalla legge quando si superano determinate soglie di reddito.

Secondo i controlli della Guardia di Finanza, l’evasione accertata supera i 500 mila euro. Una somma che deriva dalla mancata presentazione del modello 730 o del modello Unico negli anni considerati.

Il Comando Provinciale di Lucca ha intensificato i controlli per tutelare i contribuenti che rispettano le regole e per recuperare somme dovute allo Stato.

Gli approfondimenti proseguiranno per verificare se alcuni dei lavoratori individuati abbiano anche ricevuto prestazioni sociali agevolate senza averne diritto, come il reddito di cittadinanza o il reddito di emergenza, che richiedono il rispetto di precisi requisiti economici.