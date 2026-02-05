Famiglia sterminata dal monossido di carbonio: morti in 4, si salva solo una persona

PORCARI – Una tragedia immane ha scosso nella serata la frazione di Rughi, a due passi da Porcari, dove un’intera famiglia è stata sterminata dal monossido di carbonio all’interno della propria abitazione. Il bilancio è drammatico: quattro persone sono decedute sul colpo, stroncate dalle esalazioni del killer silenzioso”che non ha lasciato loro scampo. Secondo quanto appreso da fonti sanitarie, una quinta persona è stata soccorsa dal personale del 118 e trasportata d’urgenza, in codice rosso, all’ospedale Cisanello di Pisa.

Nonostante le condizioni critiche, la Asl ha fatto sapere che il paziente dovrebbe riuscire a salvarsi, rappresentando l’unico sopravvissuto a una strage che ha colpito il cuore della comunità della Piana di Lucca.

Il dramma ha coinvolto anche i soccorritori nelle concitate fasi del primo intervento. Tre carabinieri, intervenuti prontamente sul posto e i primi a varcare la soglia della casa nel tentativo disperato di prestare aiuto, sono rimasti a loro volta leggermente intossicati dalle esalazioni ancora presenti nell’aria. I militari sono stati subito assistiti dai sanitari presenti e le loro condizioni non desterebbero preoccupazione.

Sul luogo della tragedia, oltre alle ambulanze, sono intervenuti i vigili del fuoco per mettere in sicurezza l’area e avviare i rilievi tecnici necessari a individuare la fonte della perdita letale.