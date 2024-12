Scontro fatale sulla variante Aurelia: muoiono una donna e una bambina

VIAREGGIO – Dramma sulla Variante Aurelia a Viareggio, fra Viareggio Sud e il Marco Polo.

Per cause al vaglio delle forze dell’ordine c’è stato lo scontro fra due auto. Ad avere la peggio una famiglia che occupava una delle due vetture. Morta sul colpo una donna di 39 anni, Niasse Wagane, 39enne di origine senegalese residente a Santa Croce sull’Arno, una bambina di 8 anni è invece deceduta al pronto soccorso del Versilia dove era stata trasportata da un passante assieme a un’altra bambina, di 6 anni, che sta bene. A Cisanello un’altra bambina, di 12 anni, in gravi condizioni, mentre un uomo di 51 e il conducente dell’altra vettura coinvolte nello scontro, pur ricoverati al pronto soccorso del Versilia, paiono in buone condizioni.

Sul posto sono intervenute le ambulanze del 118, l’elisoccorso Pegaso e i vigili del fuoco per i soccorsi, in uno scenario drammatico.

Due sono le bambine sbalzate fuori dall’auto nel sinistro. La dinamica è ancora al vaglio della polizia municipale di Viareggio.