Strappa orologio di lusso a un turista a Forte dei Marmi: arrestato

FORTE DEI MARMI – Scippa un orologio da oltre 150mila euro, individuato il responsabile.

Gli agenti del commissariato di Forte dei Marmi, nel corso dei servizi di controllo del territorio mirati ad frenare i reati predatori ha arrestato un cittadino di origine marocchina, naturalizzato belga, responsabile del tentativo di furto con strappo di un orologio di lusso, marca Richard Mille. .

I fatti sono avvenuti lungo il viale a mare di Forte dei Marmi, nella tarda mattinata di ieri (30 luglio): vittima un turista messicano in vacanza assieme alla propria famiglia. Il turista è stato avvicinato e lo straniero ha strappato l’orologio con il cinturino in velcro cercando di guadagnarsi la fuga inseguito dalla vittima che ha immediatamente allertato le forze dell’ordine consentendo alla volante della polizia di arrestarlo.

L’uomo arrestato, irregolare sul territorio italiano, che aveva ben tre alias ed origini dichiarate algerine, francesi e belga, malgrado la giovane età era già ampiamente conosciuto dalle forze dell’ordine per reati contro il patrimonio commessi in diverse nazioni europee; ricercato anche dalla Spagna per immigrazione clandestina, è stato individuato non più tardi di qualche giorno addietro, dalla polizia di frontiera di Malpensa, quale autore di un furto con destrezza di uno zaino contenente effetti personali preziosi del valore di oltre 150 mila euro appartenente ad un cittadino statunitense.

Dopo le operazioni di rito e l’accusa per rapina l’arrestato è condotto al carcere di Lucca a disposizione dell’autorità giudiziaria.