Addio ad Andrea Paci, il deejay del Carnevale di Viareggio

Dolore e commozione per la morte del protagonista delle serate versiliesi e della colonna sonora della manifestazione

Andrea Paci
Fotodi: IG / Andrea Paci
VIAREGGIO – Viareggio in lutto per la scomparsa di Andrea Paci, 43 anni, storico deejay e anima musicale del Carnevale di Viareggio.

Da tempo combatteva contro una malattia, affrontata con coraggio e dignità. In questi mesi, la sua battaglia era stata accompagnata da centinaia di messaggi di affetto e incoraggiamento sui social, segno tangibile dell’amore e della stima che lo circondavano.

La notizia della sua morte è stata comunicata dalla sorella Alessandra.

