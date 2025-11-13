Addio ad Andrea Paci, il deejay del Carnevale di Viareggio

Getting your Trinity Audio player ready...

VIAREGGIO – Viareggio in lutto per la scomparsa di Andrea Paci, 43 anni, storico deejay e anima musicale del Carnevale di Viareggio.

Da tempo combatteva contro una malattia, affrontata con coraggio e dignità. In questi mesi, la sua battaglia era stata accompagnata da centinaia di messaggi di affetto e incoraggiamento sui social, segno tangibile dell’amore e della stima che lo circondavano.

La notizia della sua morte è stata comunicata dalla sorella Alessandra.