Firenze
domenica 10 Agosto 2025
Forte dei Marmi: notte in bianco per il MoonSwatch più esclusivo

Vendita limitata a un solo giorno per il raro orologio, esaurito rapidamente nel negozio versiliese tra collezionisti arrivati da tutta Italia

Cultura ed Eventi
REDAZIONE
REDAZIONE
Swatch
Foto di: @courtesy Swatch
1 ' di lettura
Getting your Trinity Audio player ready...

FORTE DEI MARMI – Forte dei Marmi si trasforma in un campo base per appassionati e collezionisti. Nella notte, decine di persone si sono accampate in pieno centro per assicurarsi un pezzo raro: il nuovo MoonSwatch Mission to Earthphase – Moonshine Gold.

Solo ieri (9 agosto), infatti, era possibile acquistare questo modello esclusivo della nota marca di orogologi, prodotto in soli 50 esemplari per ogni boutique selezionata in tutta Italia. Forte dei Marmi, insieme a Firenze, è stata una delle poche location scelte per questa vendita limitata.

La boutique Swatch della città versiliese è stata presa d’assalto sin dall’apertura anticipata alle 9,30. Ma la fila si era formata molto prima. Alcuni fan sono arrivati già alle 2 di notte, creando un vero e proprio accampamento davanti al negozio di via Spinetti.

Tra loro non solo residenti o turisti locali, ma collezionisti provenienti da tutta Italia: da Genova, da Venezia e da molte altre città, attratti dall’evento unico e dall’esclusività del prodotto. Un orologio che unisce la tradizione di Omega e Swatch in un design innovativo e ambito.

Il prezzo? 385 euro per un oggetto che è molto più di un semplice orologio: un pezzo da collezione, raro e ambito. L’attenzione mediatica e l’effetto marketing di una vendita limitata a un solo giorno hanno spinto tanti a tentare la fortuna.

Il risultato era prevedibile: tutti i pezzi sono andati esauriti. Nonostante l’attesa, non tutti sono riusciti a portarsi a casa il MoonSwatch tanto desiderato.

© Riproduzione riservata

