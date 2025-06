Mont’Alfonso sotto le stelle 2025 scalda i motori: tutte le info e il programma

Getting your Trinity Audio player ready...

CASTELNUOVO DI GARFAGNANA – Arte, storia, musica e paesaggi: è questo lo spirito di Mont’Alfonso sotto le Stelle, il festival che ogni estate trasforma la Fortezza di Mont’Alfonso, a Castelnuovo di Garfagnana, in un palcoscenico d’eccezione. Immersa nel verde delle Alpi Apuane, questa imponente struttura del XVI secolo si anima di suoni, luci e parole, regalando al pubblico serate dal sapore unico, sospese tra passato e presente.

Il programma ospita ogni anno grandi nomi della musica italiana e internazionale e anche per questo 2025 il festival si conferma come uno degli appuntamenti più attesi dell’estate toscana, precisamente tra luglio ed agosto, con una line-up che promette emozioni forti: dai The Kolors a Fiorella Mannoia, passando per Angelo Branduardi.

Programma completo Mont’alfonso sotto le stelle edizione 2025

Luglio

Giovedì 17 luglio – Transumanza Gotica (Andrea Satta)

Venerdì 25 luglio – Francesco Repice

Lunedì 28 luglio – Stefano Masini (racconta Ariosto)

Giovedì 31 luglio – Filippo Graziani (tributo ad Ivan Graziani)

Agosto

Venerdì 1 agosto – ABBAdream (tributo agli Abba)

Sabato 2 agosto – Maurizio Lastrico

Mercoledì 6 agosto – Cristiano De André

Sabato 9 agosto – Stefano Bollani (Piano Solo Tour)

Lunedì 11 agosto – Fiorella Mannoia (Fiorella Sinfonica)

Venerdì 15 agosto – Cesare Picco (concerto all’alba, alle 4,45)

Domenica 17 agosto – Canto Libero (tributo a Battisti e Mogol)

Martedì 19 agosto – The Kolors

Giovedì 21 agosto – Angelo Branduardi

Sabato 23 agosto – Ensemble Symphony Orchestra & Coro (Boléro e Carmina Burana)

Insomma, con celebrità del genere in una location del genere, l‘evento è sicuramente da non perdere. Info e biglietti disponibili sul sito ufficiale dell’evento.