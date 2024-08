Panariello e Masini tornano sul palco di “Mont’Alfonso sotto le stelle”

Getting your Trinity Audio player ready...

CASTELNUOVO DI GARFAGNANA – Non hanno assolutamente niente in comune se non uno sguardo attento sulla vita con due modi diversi di raccontarla. Panariello e Masini tornano insieme sul palco di Mont’Alfonso sotto le stelle per una nuova sfida: la strana coppia sarà in scena mercoledì (7 agosto) alla Fortezza di Mont’Alfonso di Castelnuovo di Garfagnana, nell’ambito del festival Mont’Alfonso sotto le stelle con lo spettacolo Panariello Vs Masini – Il Ritorno.

I biglietti – posti numerati a sedere, da 29,40 a 64,40 euro, compresi diritti di prevendita – sono disponibili sul sito ufficiale, su TicketOne (telefono 892.101) e nei punti Box Office Toscana (telefono 055.210804). A Castelnuovo di Garfagnana prevendite alla Pro Loco (piazza delle Erbe, telefono 0583 641007). Alla Pro Loco di Castelnuovo di Garfagnana saranno disponibili anche i biglietti riservati a persone con disabilità. Maggiori info qui.

Panariello Vs Masini – Il Ritorno arriva sulla scia del successo del primo tour che ha visto i due artisti girare tutta la Penisola nel corso del 2023. E a grande richiesta sono adesso pronti per riabbracciare il loro pubblico, per oltre 2 ore di spettacolo.

“È da tempo che sentivo l’esigenza di inserire un po’ di musica nel mio nuovo show – racconta Panariello – e sono contento che, fra tanti cantanti a cui ho chiesto di far parte del mio spettacolo, Marco sia stato l’unico che ha detto sì… E questo me lo ricorderò per tutta la vita”. “Ringrazio Giorgio per aver accettato l’invito nel mio spettacolo – incalza Masini – così mi dà modo di riposare la voce e fa due battute fra una canzone e l’altra”. “Vorrei tranquillizzare il pubblico – aggiunge Panariello – in questo mio nuovo spettacolo, durante le canzoni di Marco, organizzerò una tombolata con ricchi premi”.

RTL 102.5 è media partner ufficiale del tour, prodotto e organizzato da Friends & Partners in collaborazione con Concerto Music e Momy Records. Birindelli Auto è automotive partner del tour.

Sempre alla Fortezza di Mont’Alfonso di Castelnuovo di Garfagnana, in arrivo nei prossimi giorni Paolo Crepet (8/8), Alfa (12/8), Rita Marcotulli (concerto all’alba, 15/8), Antonello Venditti (16/8, si recupera la data prevista per il 3/8 e posticipata, restano validi i biglietti venduti), Paolo Ruffini (17/8), Roberto Vecchioni (20/8), Roberto Saviano (22/8), Orchestra da Camera Fiorentina e Stefano Pietrodarchi (24/8, “Tra tanghi e milonghe”).

Info allo 0583 641007 oppure sul sito ufficiale del festival.