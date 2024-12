Sarà Sanremo: il lucchese Selmi per il pass tra i big. Finale condotta da Conti e Cattelan

Getting your Trinity Audio player ready...

Sarà Sanremo, il lucchese Niccolò Selmi tra i giovani finalisti che mercoledì 18 dicembre in prima serata diretta Rai 1 si giocano l’accesso al Festival di Sanremo 2025 al via martedì 11 febbraio 2025.

Con gli otto finalisti a ‘Sanremo Giovani’ mercoledì 18 dicembre ci sono tutti i big in gara al Festival che annunciano i loro brani.

Serata condotta da Carlo Conti e Alessandro Cattelan.

Niccolò Selmi, 23 anni, si è fatto conoscere e apprezzare a X Factor, il cantautore toscano era in gara un anno fa nella squadra di Morgan. Selmi in gara con ‘Forse per sempre’.

Con Selmi, in gara dal Contest Sanremo Giovani Angelica Bove con ‘La nostra malinconia’, Alex Wyse con ‘Rockstar, Mew con ‘Oh my God’, Settembre con ‘Vertebre’, Vale Lp e Lil Jolie con ‘Dimmi tu quando sei per fare l’amore’. Da Area Sanremo: Etra con ‘Lo spazio tra le dita’, Maria Tomba con ‘Goodbye’.

A giudicarli la commissione composta da Ema Stokholma, Carolina Rey, Manola Moslehi, Enrico Cremonesi e Daniele Battaglia insieme a Carlo Conti e Claudio Fasulo, vicedirettore della Direzione intrattenimento prime time.