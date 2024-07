Vittorio Sgarbi a Pietrasanta con “La vita di Michelangelo”

Getting your Trinity Audio player ready...

PIETRASANTA – Vittorio Sgarbi racconta Michelangelo nell’affascinante chiostro di Sant’Agostino a Pietrasanta: l’appuntamento è per domani (10 luglio) alle 21,30.

Parte così il ciclo di incontri estivi Pietrasanta cult, promosso e curato dal mentore di Futura art gallery, Augusto Palermo, con il patrocinio del Comune di Pietrasanta e della sezione Versilia storica dell’Istituto storico lucchese.

Il critico d’arte ferrarese farà una lectio magistralis dal titolo La vita di Michelangelo come non l’avete mai sentita, mettendo a nudo la figura complessa di Michelangelo, già ampiamente trattata nel suo libro Michelangelo. Rumore e paura. La serata si aprirà con l’omaggio di Susanna Orlando al compianto Girolamo Ciulla, seguito dalla proiezione di filmati inediti e musica.

Il progetto Pietrasanta cult è stato ideato da Augusto Palermo e la segreteria scientifica appartiene a Futura art gallery. L’ingresso è gratuito fino a esaurimento posti, che non sono prenotabili, per cui si consiglia di recarsi sul posto in anticipo.