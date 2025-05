Posti ombra Camaiore, come ottenere la spiaggia gratuita per l’estate

Getting your Trinity Audio player ready...

CAMAIORE – Un’ottima notizia per l’estate dei residenti di Camaiore e delle associazioni locali: è stato pubblicato l’Avviso pubblico per la fruizione gratuita dei posti ombra sulle spiagge per la stagione balneare 2025. Un’iniziativa pensata per supportare le famiglie più bisognose e le realtà del Terzo Settore che operano sul territorio.

Chi può accedere ai posti ombra gratuiti

L’Avviso si rivolge principalmente a due categorie di beneficiari. Da un lato ci sono i nuclei familiari residenti nel Comune di Camaiore, che possono presentare domanda a condizione di avere un’attestazione Isee non superiore a 10140 euro. Dall’altro, l’opportunità è aperta anche alle associazioni e agli enti del Terzo Settore che operano nel campo dell’assistenza all’interno del territorio comunale.

Va precisato che non è previsto un elenco predefinito: l’accesso avviene su base volontaria, attraverso la presentazione della richiesta da parte degli interessati.

Come e quando presentare la domanda

Le domande di partecipazione dovranno essere presentate utilizzando l’apposito modulo, entro e non oltre le 23,59 del 6 giugno 2025. Sono previste due modalità, tra loro alternative, per l’invio della richiesta.

La prima consiste nell’invio tramite posta elettronica certificata (Pec), all’indirizzo: comune.camaiore@cert.legalmail.it. In alternativa, è possibile consegnare la domanda a mano presso l’Ufficio Protocollo del Comune, durante gli orari di apertura al pubblico.

Dove trovare l’avviso e il modulo

Il testo completo dell’Avviso pubblico e il modulo per presentare la domanda sono facilmente disponibili in diversi modi. È possibile scaricarli direttamente dal sito web del Comune di Camaiore oppure ritirarli in formato cartaceo presso l’Ufficio relazioni con il pubblico (Urp), situato in Piazza San Bernardino da Siena 1. In alternativa, la documentazione può essere reperita anche presso l’Unità operativa servizi sociali, che si trova nell’ex Cascinale Mariotti, in via XVII Settembre, dietro le scuole medie Pistelli.

Per ulteriori informazioni o chiarimenti, è possibile scrivere una e-mail all’indirizzo sociale@comune.camaiore.lu.it oppure contattare telefonicamente l’U.O. Servizi Sociali.