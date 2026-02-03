Foreste, boom di richieste per il bando prevenzione: Lucca e Massa fanno il pieno

C’è il via libera per la messa in sicurezza del patrimonio verde toscano. La Regione ha approvato l’elenco delle domande per il bando dedicato alla prevenzione e al ripristino dei danni alle foreste. Un’operazione massiccia, finanziata con i fondi dello sviluppo rurale (CSR Feasr 2023-2027).

Le risorse in campo sono ingenti. Si parla di 25,8 milioni di euro: è la dotazione più alta dell’intera programmazione per questo settore. Il motivo è semplice. L’obiettivo è blindare i boschi contro i cambiamenti climatici e gli eventi estremi sempre più frequenti. Per farlo, la Regione ha scelto una strada coraggiosa: il contributo coprirà il 100% delle spese sostenute.

La risposta del territorio è stata imponente. Sono arrivate ben 353 domande, per una richiesta totale che sfiora i 59 milioni di euro. Una cifra che supera la disponibilità attuale. Al momento, i progetti potenzialmente finanziabili sono 150. Ora passeranno al vaglio degli uffici tecnici per l’istruttoria finale e il via libera definitivo.

Soddisfatto l’assessore all’agricoltura, Leonardo Marras. “Il bando ha intercettato un bisogno reale”, ha commentato. Per l’assessore, questi numeri dimostrano la vitalità del comparto. Investire qui non aiuta solo i proprietari, ma garantisce la sicurezza idrogeologica e la biodiversità a vantaggio di tutta la collettività.

Dando uno sguardo alla graduatoria, vincono le zone appenniniche. La parte del leone la fanno Lucca (75 domande ammesse) e Massa (27). Seguono Pisa (18) e Firenze (11). Numeri più bassi per le altre province: Livorno e Prato (4), Pistoia (3), Arezzo (2).

Chi riceverà i fondi? Data la natura pubblica dell’interesse (proteggere il territorio), la maggior parte delle risorse andrà agli enti locali. Soggetti pubblici come Comuni ed Enti Parco si sono aggiudicati 124 progetti (oltre 22 milioni di euro). Ai privati e agli usi civici (ASBUC) andranno circa 2,5 milioni per 21 interventi, mentre ai Consorzi di bonifica sono destinati quasi 900mila euro.