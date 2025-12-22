Forte dei Marmi capitale del desiderio: caccia alle ville con giardino, domanda sempre alta

Getting your Trinity Audio player ready...

FORTE DEI MARMI – I mercati oscillano, i tassi d’interesse spaventano le famiglie, ma c’è un’isola felice che non conosce crisi. È la costa della Versilia. Qui, il mattone di pregio continua a essere un bene rifugio inscalfibile. Parola degli esperti.

L’analisi arriva da Carratelli Holding, gruppo leader nel settore luxury fondato a Firenze. I numeri parlano chiaro. A livello nazionale, il lusso copre una nicchia ristretta, circa il 2,7% del residenziale totale. Eppure, è il segmento più solido. Il motivo? Chi compra ville da sogno raramente passa dalla banca. “È un comparto sostenuto da acquirenti che spesso operano senza ricorrere al credito“, spiegano gli analisti. Di conseguenza, l’aumento dei tassi di interesse che ha congelato il mercato tradizionale, qui non ha fatto danni.

La geografia del desiderio ha una capitale precisa: Forte dei Marmi. In questa località la domanda non flette. I clienti cercano privacy e spazi verdi: ville indipendenti e residenze di alto standing con giardino sono considerate “beni rari”. Secondo il report, comprare oggi in Versilia è una scelta strategica. Non è solo un acquisto emotivo per le vacanze, ma un investimento difensivo destinato a mantenere, se non aumentare, il proprio valore nel tempo.