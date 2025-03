No ampliamento porto di Carrara: sindaco Forte dei Marmi dà il via a petizione

Getting your Trinity Audio player ready...

FORTE DEI MARMI – No ampliamento porto di Marina di Carrara: Bruno Murzi, sindaco di Forte dei Marmi, provincia di Lucca, dà il via a petizione sabato 16 marzo.

A Villa Bertelli, il sindaco di Forte dei Marmi, Bruno Murzi, dopo l’assemblea pubblica tenutasi sempre a Forte dei Marmi lo scorso 1 marzo, ha incontrato le categorie economiche e le associazioni apuo versiliesi “per concretizzare le modalità di azione nel difendere il territorio, l’ambiente e l’economia turistica rispetto al progetto di ampliamento del porto di Carrara”.

Sindaco Murzi: “Di fronte alla mancanza di studi che garantiscano l’assenza di effetti erosivi sulle coste versiliesi e apuane e ai rischi che un incremento massiccio del traffico portuale comporterebbe per il turismo e l’ambiente abbiamo deciso senza alcun dubbio e compatti, di avviare una petizione ufficiale per chiedere la sospensione dell’ampliamento del porto e la revisione del piano operativo”.

Il primo comune ad attivarsi Forte dei Marmi, con l’avvio della raccolta firme già sabato 16 e domenica 17 marzo in piazza Garibaldi. L’iniziativa, spiega il Comune di Forte dei Marmi, sarà poi estesa a tutta la Versilia e alla costa apuana, coinvolgendo le amministrazioni locali, le associazioni ambientaliste e le categorie economiche.

“L’ampliamento del porto di Carrara è un progetto che rischia di compromettere per sempre il nostro equilibrio costiero e la nostra economia turistica. Forte dei Marmi sarà il primo comune a muoversi, ma è fondamentale che tutta la Versilia e la costa apuana si uniscano in questa battaglia. Dobbiamo raggiungere un numero significativo di firme per far sentire la nostra voce alle istituzioni”.

Il sindaco Murzi ha invitato anche gli altri comuni della fascia costiera, da Viareggio a Carrara, ad attivarsi per organizzare punti di raccolta firme, in collaborazione con le associazioni del territorio e le categorie economiche.

Sarà fondamentale il contributo del settore economico locale: stabilimenti balneari, alberghi, ristoranti e altre categorie economiche firmeranno ufficialmente la petizione e avvieranno una raccolta tra associati e dipendenti, così da rappresentare in modo capillare le realtà che potrebbero subire i maggiori danni da questo progetto. Parallelamente, partirà una raccolta firme territoriale aperta a tutti i cittadini, con punti fissi nei principali comuni della costa e un coinvolgimento attivo delle associazioni ambientaliste, per informare e sensibilizzare la popolazione. Infine, per raggiungere anche chi non risiede sul territorio, ma ama e frequenta la Versilia, è stata lanciata una petizione su Change.org https://chng.it/xwjStfvVz8 al link, così da coinvolgere turisti, proprietari di seconde case e frequentatori abituali della zona.

L’incontro è stato arricchito dall’importante presenza di associazioni e categorie economiche, che hanno portato un contributo prezioso alla discussione e all’organizzazione delle prossime azioni. Tra i partecipanti: Paladini Apuo Versiliesi, Legambiente Massa Montignoso, Italia Nostra, Comitato Ugo Pisa, Confcommercio, Consorzio Balneare Pietrasanta, Consorzio Balneare Massa, Associazione Bagni Cinquale, Federalberghi Forte dei Marmi, Campeggi Riuniti Partaccia, Apuane Libere, Comitato Cava Fornace, Amici Ronchi Poveromo, Ageparc, Auser Forte dei Marmi, Unione Proprietari Bagni Forte dei Marmi”.