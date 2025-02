Getting your Trinity Audio player ready...

FORTE DEI MARMi – Twiga di Briatore passa a Del Vecchio: acquisizione del 100%

ll Twiga, lo storico beach club di Flavio Briatore passa a Leonardo Maria del Vecchio.

I cinque locali a Forte Dei Marmi, Londra, Montecarlo, Ventimiglia e Doha si fondono con i ristoranti già controllati dalla Lmdv Hospitality che gestirà l’intero business dell’ospitalità.

Tra i primi annunci “l’apertura a settembre di un nuovo Twiga a Milano”.

Del Vecchio, presidente di Lmdv Capital e di Lmdv Hospitality.: “L’acquisizione del Gruppo Twiga rappresenta un passo fondamentale per la crescita di Lmdv Hospitality. Questo progetto non è solo un investimento, come il Twiga non è solo un brand, ma un impegno a valorizzare e ridefinire l’hospitality in Italia e all’estero”

Lmdv Hospitality Group, nuova capogruppo per il business dell’accoglienza a 360° nella holding di Leonardo Maria Del Vecchio, annuncia ufficialmente l’acquisizione del 100% del Gruppo Twiga, rafforzando la propria presenza nel settore della ristorazione e dell’hospitality. Dalla fusione tra Triple Sea Food (che detiene i 3 brand Casa Fiori Chiari, Trattoria del Ciumbia, Vesta) e Twiga (parte del Gruppo Majestas di Flavio Briatore e Francesco Costa) nasce il nuovo gruppo Lmdv Hospitality che gestirà l’intero business dell’ospitalità per Lmdv Capital avviando un ambizioso piano di espansione.

Briatore: “Twiga è stata un’icona dell’intrattenimento di lusso e uno dei brand più prestigiosi del nostro Gruppo. Oggi è arrivato il momento di affidarlo a una realtà capace di valorizzarne il futuro con una visione ambiziosa e strutturata”, dichiara Flavio Briatore. “Lmdv Hospitality ha il potenziale per portare Twiga a un nuovo livello, rispettandone il Dna e aprendo la strada a nuove opportunità di crescita. Auguro a Leonardo Maria e al team di Triple Sea Food un futuro ricco di meritati successi”, conclude Briatore.