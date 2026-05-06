Stipendi fissi ma nessuna dichiarazione: la mappa del lavoro nero nelle case della provincia di Lucca

LUCCA – Un tesoretto nascosto che supera i due milioni di euro. È l’ammontare dell’imponibile sottratto alla tassazione emerso da una vasta operazione della Guardia di finanza di Lucca, mirata a setacciare la regolarità fiscale e contributiva nel settore dell’assistenza familiare.

I controlli dei militari, nati da un’attenta analisi dei dati e supportati dalle informazioni fornite dall’Inps attraverso un apposito protocollo di collaborazione istituzionale, hanno scoperchiato un sommerso rilevante. Fino a questo momento sono state individuate 44 posizioni irregolari tra collaboratrici domestiche e badanti, ma le verifiche sono tuttora in corso. Molte di queste lavoratrici percepivano uno stipendio fisso mensile pur risultando dei veri e propri ‘fantasmi’ per l’amministrazione finanziaria, omettendo sistematicamente di presentare la dichiarazione dei redditi annuale.

Il fenomeno non conosce confini all’interno del territorio provinciale: sebbene i casi si addensino soprattutto nelle aree ad alta densità abitativa come la Versilia e la piana di Lucca, le Fiamme Gialle hanno riscontrato situazioni di totale illegalità anche nei centri della Garfagnana.

Le indagini hanno permesso di tracciare anche un quadro economico delle retribuzioni percepite nel comparto, strettamente legate all’impegno orario richiesto. Per chi presta servizio unicamente durante le fasce diurne, il compenso mensile oscilla mediamente tra gli 800 e i mille euro. Le cifre salgono per le assistenti conviventi, che incassano stipendi compresi tra i 1200 e i 1400 euro al mese.

L’azione investigativa non ha come unico obiettivo il recupero dei fondi evasi, fondamentali per assicurare un’equa ripartizione del carico fiscale e sostenere i servizi pubblici essenziali. Questo tipo di irregolarità ‘silenziosa’, infatti, finisce per ritorcersi contro i lavoratori stessi, privati di qualsiasi tutela previdenziale e assistenziale garantita dalla legge, penalizzando al contempo tutte quelle famiglie che operano assumendo regolarmente i propri dipendenti.