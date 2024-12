Palpeggia una sedicenne sull’autobus di linea: 40enne nei guai

Getting your Trinity Audio player ready...

BAGNI DI LUCCA – Sedicenne palpata sul bus in provincia di Lucca, denunciato un quarantenne.

Già in passato le indagini della stazione di Fornaci di Barga avevano individuato in un 30 enne marocchino il presunto autore di una violenza sessuale commessa nel mese di novembre sulla passeggera di un autobus di linea diretto da Castelnuovo di Garfagnana a Lucca.

Purtroppo si trattava solo di uno di due episodi che si erano verificati in quel periodo sui veicoli di trasporto pubblico locali in quanto un altro caso era stato denunciato ai carabinieri di Bagni di Lucca dal genitore di una studentessa sedicenne che aveva vissuto una brutta analoga esperienza quando anch’ella, all’inizio dello stesso mese, in viaggio per tornare a casa da scuola da Lucca, era stata molestata da un uomo che sedutosi acconto e nonostante il suo diniego, l’aveva palpeggiata ripetutamente.

L’azione si era interrotta per le rimostranze della ragazza che aveva infine cambiato posto ma qui, contrariamente al caso precedente, le telecamere presenti sul veicolo avevano ripreso l’effige dell’uomo la cui identificazione è arrivata solo dopo quasi due mesi di indagini, trattandosi di un soggetto non abitante nella zona, senza fissa dimora, che si trovava in quest’area geografica solo occasionalmente.

Si tratterebbe di un 40enne marocchino che è stato denunciato alla procura di Lucca con l’accusa di violenza sessuale ed alla cui difficile identificazione quale presunto responsabile dei reati contestati i militari della stazione di Bagni di Lucca, coadiuvati nelle accertamenti degli uomini del nucleo operativo di Castelnuovo, sono arrivati attraverso una capillare attività informativa diffusa su tutto il territorio della Toscana, ancorché utilizzando strumenti informatici e di riconoscimento facciale che avevano inizialmente ristretto in circa 40 persone la cerchia dei sospettati.